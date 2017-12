"Traumfabrik" in der Lichtentaler Allee

Baden-Baden - Es war ein wahrer Besucheransturm, der beim Tag der offenen Tür das Museum Frieder Burda flutete. Der Dank an die Bürger Baden-Badens und die ganze Region wurde gerne angenommen, die Kinder konnten dabei sogar ihren eigenen "Walk of Fame" kreieren.

"Welcome to the Dream Factory" stand in Anlehnung an die derzeitige Ausstellung "America! America!" als Motto über diesem Tag, der nicht nur die jüngsten Besucher durch Mitmachaktionen begeisterte. Bereits bei ihrer Ankunft durften sich alle Gäste erst einmal als Hollywood-Größen fühlen und mit der Aufforderung "Be our Star" über einen roten Teppich flanieren, fotografiert von Holger Müllenhoff. Über die Website des Museums können die Besucher ihre Fotos ab sofort mit einem Passwort herunterladen.

Vor dem Eingang lockten zudem typisch amerikanische Speisen wie Brownies nach der Devise "Taste the West". Musiker Chris Le Jeune aus Stuttgart unterhielt mit seiner One-Man-Band passend zum Thema mit Blues und Countrysongs.

Die aktuelle Ausstellung mit einem Überblick über amerikanische Kunst aus fünf Jahrzehnten von Alex Katz, Jeff Koons, Jenny Holzer, Roy Lichtenstein, Robert Longo, Cindy Sherman, Jeff Wall und Andy Warhol interessierte so sehr, dass die sieben Kurzführungen und drei Familienführungen zum Bersten voll waren. "Da hätten wir jeweils fast zwei draus machen können", sagte Pressesprecherin Ute Rosenfeld. Sie zeigte sich mit Kathrin Loz vom Presseteam sehr zuversichtlich, im Tagesverlauf die Marke von 1500 Besuchern zu knacken.

Dem "American Way of Life" war auch das umfangreiche Kinderprogramm gewidmet. Hauptanziehungspunkt war hier die Aktion "Wall of Fame", bei der die Kinder vorgegebene Sterne an der Wand ausmalen durften. Da hatte ein Knirps ganz schnell die amerikanische Flagge verewigt, herzig war auch die zusätzliche Beschriftung eines weiteren "Mit Liebe aus Indien" oder "Yann und Mama". Die achtjährige Mia und der siebenjährige Raphael Ros, der in Deutschland geboren wurde, aber in den USA lebt und gerade auf Besuch hier ist, hatten ebenfalls viel Spaß beim Ausmalen ihrer persönlichen Sterne. Es dauerte nicht lange, da griffen auch so manche Eltern und Großeltern zum Pinsel, erzählte Kathrin Dorfner von der Kinderkunstwerkstatt des Museums.

Andy Warhols Spruch, dass in der Zukunft jeder Mensch für 15 Minuten ein Star sein sollte, der über dem Gesamtkunstwerk auf Englisch an der Wand prangte, stand buchstäblich über der ganzen Aktion. In der Druckwerkstatt konnten die Kinder Postkarten beispielsweise mit Porträts bedrucken, im Comic-Kino lockten Filme mit Mickey Mouse, Tom und Jerry oder den Peanuts große und kleine Zuschauer vor die Mattscheibe.

Zusätzlich zum freien Eintritt an diesem Tag gab es als zusätzliches Geschenk an die Besucher im Museumsshop auf alles einen Rabatt von 20 Prozent. Laut Ute Rosenfeld fanden am Sonntag neben zahlreichen Touristen sehr viele Einheimische den Weg ins Museum Frieder Burda, die ohne diesen Tag der offenen Tür vielleicht nicht gekommen wären.