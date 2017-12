Doppelte Auszeichnung für langes Engagement im Gemeinderat Baden-Baden (fk) - Gleich zwei Ehrenmedaillen der Stadt konnte Oberbürgermeisterin Margret Mergen gestern in der Gemeinderatssitzung an Mitglieder des Gremiums verleihen. Günter Seifermann erhielt die Auszeichnung in Gold für 30 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Gemeinderat, Astrid Sperling-Theis wurde für 20 Jahre Ratsangehörigkeit mit der Silbernen Ehrenmedaille geehrt. Beide gehören der Fraktion der Grünen an, beide haben im Laufe ihrer politischen Karriere allerdings erst später zu ihrer Partei gefunden. Seifermann (74), von Beruf Bilanzbuchhalter, trat 1967 in die SPD ein und wirkt seit 1975 im Ortschaftsrat Steinbach - heute Rebland. Im Gemeinderat von Baden-Baden sitzt er mit Unterbrechung seit 1980, 1997 kehrte er den Sozialdemokraten den Rücken und trat den Grünen bei. "Sie sind zusammengerechnet 50 Jahre politisch aktiv, zählen zu den fleißigsten Räten und haben uns oft kritisch begleitet. Sie sind ein Mann mit Ecken und Kanten und haben die Entwicklung der Stadt maßgeblich mitbegleitet - mit vielen Anträgen", sagte Mergen in ihrer Laudatio. Seifermann habe als Maxime die Bürgerbeteiligung im Blick und schon immer die "Politik des Gehörtwerdens" praktiziert. Als Schwerpunkte seines politischen Wirkens nannte Mergen zudem auch die Umwelt-, Energie- und Abfallpolitik, wie auch die Verkehrspolitik. Er wurde vor der gestrigen Auszeichnung unter anderem bereits mit dem Verdienstabzeichen in Gold mit Lorbeerkranz des Städtetages Baden-Württemberg geehrt. Astrid Sperling-Theis (71) engagierte sich zunächst bei der FDP, ehe auch sie 1997 zu den Grünen wechselte. Mergen bescheinigte der Dozentin, eine "Querdenkerin im positiven Sinne" zu sein und mit ihrer Reise- und Abenteuerlust stets auch über den Tellerrand hinauszublicken. Sie sei "oft unkonventionell und immer fleißig", so Mergen. "Sie nehmen ihr Amt ernst und fühlen sich der Stadt und der Bürgerschaft verpflichtet." Eine Herzensangelegenheit seien Sperling-Theis stets soziale Themen gewesen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben