Weihnachtspause bei der Stadtverwaltung

So ist die gesamte Stadtverwaltung (also die behördlichen Einrichtungen der Stadt) grundsätzlich am 24. Dezember, am 31. Dezember, am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sowie an Neujahr und am Dreikönigstag geschlossen.

Die Bürgerbüros im Briegelacker und Rathaus sowie die Kfz-Zulassungsstelle haben außer an den Feiertagen an allen Werktagen (außer samstags!) zu den üblichen Zeiten geöffnet. Gleiches gilt für das Standesamt am Augustaplatz - allerdings mit den seit Mitte August eingeschränkten Öffnungszeiten.

Das Zentrum für Arbeit und Soziales (mit den Einrichtungen Jobcenter, Agentur für Arbeit und Fachbereich Bildung und Soziales) orientiert sich ebenfalls an den Schließ- und Öffnungszeiten der Stadtverwaltung. Die zum Fachbereich Bildung und Soziales gehörende psychologische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern (Schwarzwaldstraße 101) ist vom 27. bis 29. Dezember geschlossen und hat ab Dienstag, 2. Januar, wieder geöffnet. Die Jugendgerichtshilfe schließt vom 27. Dezember bis 5. Januar. Vom 22. Dezember bis 2. Januar haben auch das Scherer Kinder- und Familienzentrum sowie die Kita Balg zu. Das städtische Kinder- und Jugendbüro mit allen Jugendtreffs und dem Infodienst Kita ist vom 22. Dezember bis 5. Januar nicht besetzt. Erster Öffnungstag ist wieder am Dienstag, 9. Januar. Der städtische Kindergarten Ebersteinburg ist vom 22. bis 29. Dezember geschlossen.

Bei den Ortsverwaltungen Haueneberstein und Sandweier gelten die üblichen Öffnungs- und Schließzeiten, bei der Ortsverwaltung Rebland auch, jedoch mit folgenden Einschränkungen: Die Verwaltungsstelle Neuweier hat am Mittwoch, 27. Dezember, geschlossen und am Donnerstag, 28. Dezember, nur nachmittags geöffnet. Die Verwaltungsstelle Varnhalt hat am Donnerstag, 28. Dezember, die Verwaltungsstelle Steinbach am Freitag, 29. Dezember, geschlossen. Bei der Ortsverwaltung Ebersteinburg ist zwischen Weihnachten und Neujahr nur am Mittwoch, 27. Dezember, von 8 bis 11 Uhr geöffnet, am Donnerstag, 28. Dezember, ist ganztägig geschlossen.

Das Kundenzentrum der Stadtwerke in der Waldseestraße sowie die Kundenzentren der städtischen Verkehrsbetriebe (Beuerner Straße und Augustaplatz) und der Parkgaragengesellschaft sind an den gesetzlichen Feiertagen geschlossen. Ansonsten gelten die üblichen Öffnungszeiten. Die Störungsstelle der Stadtwerke ist jederzeit unter (07221) 2770 erreichbar, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Das Stadtmuseum im Alleehaus ist am 24., 25. sowie am 31. Dezember und 1. Januar geschlossen, das Stadtarchiv hat bis 9. Januar zu. Die Stadtbibliothek schließt vom 24. bis 26. Dezember, vom 31. Dezember bis zum 1. Januar sowie am 6. Januar. An den übrigen Tagen sind Besucher zu den üblichen Öffnungszeiten willkommen. Der Bücherbus fährt in der Kurstadt bis Donnerstag, 21. Dezember, an die Schulen und pausiert dann während der Schulferien, so dass der Dienstags-Turnus wieder am 9. Januar beginnt.

Für die Deponie Tiefloch wie auch für die Grünschnittanlage in der Westlichen Industriestraße und die Abfallberatung gelten zwischen Weihnachten und Silvester die üblichen Öffnungszeiten, außer an den gesetzlichen Feiertagen. Die Erdaushubdeponie Niederwald bleibt vom 27. Dezember bis 7. Januar zu und öffnet wieder ab Montag, 8. Januar.

Die Tourist-Information in der Trinkhalle ist derzeit geschlossen und dafür an allen Tagen bis einschließlich 30. Dezember an einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt vertreten - zu den Öffnungszeiten des Markts von 11 bis 21 Uhr. An Heiligabend ist die Standöffnung allerdings reduziert: von 11 bis 16 Uhr. Am 31. Dezember kehrt die Tourist-Info dann wieder in die Trinkhalle zurück und ist an diesem Tag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Am 1. Januar (Neujahr) ist hingegen geschlossen. Die Tourist-Information und der Ticket-Service in der Schwarzwaldstraße (an der B 500) sind am 24. Dezember von 9 bis 15 Uhr geöffnet und am 25., 26. und 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen.