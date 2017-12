Matratzen, Waschmaschine, Taschengeld

Baden-Baden - Seit Jahrzehnten darf das Badische Tagblatt auf die Hilfe der Baden-Badener rechnen, die dem Aufruf "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" folgen. 1958 aus der Taufe gehoben, konnte mit der Aktion vielen Menschen, denen das Schicksal mitunter schwere Lasten aufbürdet, in der Weihnachtszeit Erleichterung im Kampf mit den Alltagsnöten geschenkt werden.

Am Beispiel der Arbeiterwohlfahrt (AWO), mit der die BT-Aktion seit vielen Jahren zusammenarbeitet, legte Eva Pfistner offen, wofür das Geld verwendet wurde und wird. Berücksichtigt würden "Kunden", die ohnehin zum Handlungsbereich der AWO gehörten, stellt die Geschäftsführerin klar. Auch dass die Hilfen, die aus der BT-Aktion finanziert werden, meist der Überbrückung dienten, bis die gesetzlichen Zuständigkeiten geklärt wären und in Kraft träten. Allerdings verlangten viele Härtefälle unbürokratisches Handeln, beispielsweise wenn das eigene Einkommen den Sozialhilfesatz nur um Weniges überschreite. Ständig sich anpassende Regelungen verschärften bisweilen auch die Lage der Betroffenen. So sei der früher saisonbedingte Zuschuss für Winter- oder Sommerbekleidung in monatliche Teilbeträge gestückelt worden. Doch wer sei schon in der Lage, vom ohnehin knappen Budget etwas zu sparen? Auch nach Einführung des neuen Bildungspakets werfe der geforderte Eigenanteil von monatlich 20Euro für das Schulmittagessen mitunter unlösbare finanzielle Probleme auf. Vier dichtbeschriebene Bögen breitet Pfistner vor sich aus, die bilanzieren, in welcher Weise seit 2014 Hilfe geleistet wurde. Weniges klingt nach "Weihnachtsgeschenk" im üblichen Sinn, wurde aber dennoch als solches freudig in Empfang genommen von meist Älteren, Kranken, Alleinerziehenden oder Menschen mit Behinderung. Besonders häufig ist der Posten "neue Matratze" aufgeführt, auch Zuschuss zum "Hausnotruf" wurde mehrfach bewilligt. Gebrauchte TV-Geräte, die den meist isolierten Menschen den Blick in die Welt erlauben, oder der Ersatz einer kaputten Waschmaschine, eines Staubsauger oder ein gebrauchtes Pflegebett sind notiert. Für eine demente Frau, die sich immer ausschloss, weil sie den Schlüssel innen vergaß, musste Abhilfe geschaffen werden. Und manchmal löste ein wenig Taschengeld neben dem kargen Einkommen echte "Weihnachtsfreude" aus. Gemeinsam mit dem SKF (Sozialdienst Katholischer Frauen) konnte die Entrümpelung einer total vermüllten Wohnung gelingen, deren Bewohnerin mit seelischen Problemen völlig im Chaos versank. Auch diese Hilfen würden erst nach sorgfältiger Prüfung der sozialen und finanziellen Verhältnisse den Menschen gewährleistet, die unter AWO-Betreuung stünden, versichert Eva Pfistner. Es sei nicht leicht, den Anliegen mancher Bedürftiger, aber dennoch nicht Berechtigter eine Absage erteilen zu müssen. Andererseits mache es froh, mit Hilfe der BT-Aktion vielen Empfängern eine Weihnachtsfreude bereiten zu dürfen.

