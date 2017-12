Wasserenthärtung: Einweihung der neuen Anlage

Von Christa Hoffmann Sinzheim - Noch am vergangenen Wochenende haben Handwerker und Ingenieure letzte Hand angelegt. Nun ist es geschafft: Die neue Wasserenthärtungsanlage im Sinzheimer Wasserwerk "Im großen Bruch" ist fertig. Gestern fand die Einweihung statt. Es sei ein "schwieriger Weg" gewesen, sagte der Chef der Sinzheimer Gemeindewerke, Bodo Kopp, aber zusammen sei das Vorhaben nach zwei Jahren Planung und neun Monaten Bauzeit gelungen. Gesamtkosten: 1,5Millionen Euro. Er dankte allen am Bau Beteiligten, darunter neben den Firmen auch dem Forst und den Behörden wie dem Landratsamt. Auch zahlreiche Gemeinderatsmitglieder waren zur Eröffnungsfeier gekommen, die zum Teil im Freien stattfinden musste, da die Anlage ziemlichen Lärm verursacht und man im Inneren des Gebäudes kaum sein eigenes Wort verstanden hätte. Ziel sei weicheres Wasser von etwa 9,2 Grad deutscher Härte (dH) - momentan liegt der Wert bei 15,5 dH - und ein ph-Wert in Höhe von 7,9 bis 8,0, sagte Kopp. Die Kenntnis des ph-Werts sei vor allem für Besitzer von Schwimmbädern und Aquarien wichtig. Bürgermeister Erik Ernst betonte, dass trotz der kurzen Bauzeit der Kostenrahmen und der Fertigstellungstermin eingehalten worden seien. Die neue Anlage biete nicht nur ökologische, sondern auch wirtschaftliche Vorteile, sagte er und hob die gute Wasserqualität Sinzheims hervor. Private Enthärtungsanlagen hätten jetzt ausgedient. Die Niederdruck-Umkehrosmoseanlage sei wartungsarm und kostengünstig. Sie funktioniere wie eine "Art Kaffeefilter", indem Kalzium und Magnesium zurückgehalten würden. Wenn Anfang des neuen Jahres die Einregulierungen abgeschlossen seien, würden die Ergebnisse der Wasseranalysen veröffentlicht. Die Gebühren für 1000 Liter Wasser (ein Kubikmeter = m³) stiegen ab 1.Januar 2018 - vorbehaltlich eines Beschlusses des Gemeinderats, der heute Abend tagt - um 0,42Euro auf 2,0 Euro pro m³. Das sind rund 47Euro pro Jahr mehr für einen durchschnittlichen Vierpersonenhaushalt. Private, dezentrale Enthärtungsanlagen hätten nun ausgedient, teilte Bürgermeister Ernst weiter mit. Bei Bedarf sei im Wasserwerk zudem ein zusätzlicher Filter (PFC) schnell installiert, erklärte das Gemeindeoberhaupt. Im kommenden Jahr soll es einen "Tag der offenen Tür" geben, damit sich auch die Bürger ein Bild von der neuen Anlage machen könnten. Diplom-Ingenieur Peter Sackmann vom Büro Zink, das die Hülle sprich Halle (Grundfläche 190 Quadratmeter, Höhe sieben Meter) und die Ableitungsrohre für das Konzentrat vom Wasserwerk bis zum Schinlinggraben geplant und die Bauleitung inne hatte, freute sich, dass die Anlage bereits in Betrieb ist. Die 700 Meter lange Ableitung in den Graben sei auf einer Länge von etwa 260 Metern im sogenannten Spülbohrverfahren hergestellt worden. Das bedeute, dass die Oberfläche nicht habe geöffnet werden müssen, erklärte der Fachmann. Dieses Konzentrat, erläuterte Gemeindewerkechef Bodo Kopp, sei "völlig ungefährlich" und enthalte nur Mineralien. Ulrich Kornhaas vom Büro Eppler, das für die technische Ausrüstung zuständig war, sagte, dass es nicht so einfach gewesen sei, den Bau bei laufendem Betrieb zu errichten und das auch noch in so kurzer Zeit, nämlich einem halben Jahr. "Das war eine herausfordernde Arbeit." Kopp: "Jetzt steht nur noch die Fertigstellung des Außenbereichs an."

