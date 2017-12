Unruhe beim Gang zum Spielplatz

Ötigheim

Spielplatz wird abgeräumt Ötigheim (yd) - Mit der Situation der Spielplätze im Ort hat sich der Gemeinderat in am Dienstag befasst. Fazit: Die Gemeinde ist dahingehend gut aufgestellt. Stadtplanerin Kathrin Hansert empfahl jedoch, den nicht mehr genutzten Spielplatz am Ahornweg aufzugeben (Foto: yd).

Bühl

Eine Kindheit in Bühl Bühl (efi) - Der Autor Günter Neidinger, 1943 in Bühl geboren und aufgewachsen, hat in den vergangenen drei Jahrzehnten weit mehr als 400 Bücher verfasst. Zu diesem reichen Fundus gehören auch Erzählbände mit Geschichten aus seiner Kindheit in der Zwetschgenstadt (Foto: efi).