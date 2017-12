Neue Synagoge soll in drei bis vier Jahren stehen Von Harald Holzmann Baden-Baden - Die israelitische Religionsgemeinschaft Baden (IRG) will zwischen vier und fünf Millionen Euro in den Bau der neuen Synagoge investieren. Das sagte der Vorsitzende des Oberrats gestern im Notariat, bevor er die Unterschrift unter den Kaufvertrag für das Grundstück in der Fürstenbergallee setzte, auf dem das Gebäude entstehen soll. Das sei ein guter Tag für die Juden in der Region, sagte er. Die Gemeinde hat nach seinen Worten mehr als 700 Mitglieder, gut 300 davon wohnen in Rastatt. Suliman geht davon aus, dass es drei bis vier Jahre dauern wird, bis das Projekt realisiert werden kann. Die reine Bauzeit wird nach seinen Worten etwas mehr als ein Jahr dauern. Anfang des kommenden Jahres soll mit der Stadtverwaltung über die Baugenehmigung gesprochen werden. Im Rathaus stehe man dem Projekt aber positiv gegenüber, sagte Suliman. Er sei optimistisch. Die IRG hat das Areal der Firma Brandau Catering abgekauft. Als Vermittler für das Geschäft trat der Immobilienmakler und FBB-Stadtrat Martin Ernst auf. Wie bereits berichtet, plant die IRG den Bau eines Gotteshauses und eines Wohnhauses mit insgesamt 15 Sozialwohnungen sowie den Gemeinderäumen und einer Wohnung für den Rabbiner auf dem Grundstück in der Fürstenbergallee 18 im Bereich zwischen Erwin- und Uhlandstraße. In der Synagoge, die im rückwärtigen Teil des Geländes entstehen soll, wird laut der Planung eines Frankfurter Architekturbüros Platz für 150 Menschen sein. Im Tiefgeschoss ist ein Veranstaltungssaal für etwa 180 Besucher geplant. In der Tiefgarage sind 24 Stellplätze vorgesehen. Das reiche laut der derzeit geltenden Rechtslage aber aus, sagte Suliman. Die meisten Besucher kämen ohnehin mit dem Bus. In der Weststadt ist in den vergangenen Wochen viel über die Parkplatzprobleme diskutiert worden, die unter anderem auch deshalb entstehen, weil Mitarbeiter der Firma Arvato viele Stellplätze an den Straßenrändern nutzen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Synagoge in Weststadt geplant Baden-Baden (hol) - Die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden will in der Baden-Badener Weststadt in der Fürstenbergallee 18 eine Synagoge bauen. Am Mittwoch soll der Kaufvertrag für das Areal unterzeichnet werden (Foto: Entwurf Architekturbüro Prof. Alfred Jacoby). » Weitersagen (hol) - Die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden will in der Baden-Badener Weststadt in der Fürstenbergallee 18 eine Synagoge bauen. Am Mittwoch soll der Kaufvertrag für das Areal unterzeichnet werden (Foto: Entwurf Architekturbüro Prof. Alfred Jacoby). » - Mehr