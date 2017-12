Weihnachtliche Klänge von berührender Intensität

Baden-Baden - "Freut Euch!", ermutigte am Sonntag die Lesung zum 3. Advent, und vielfachen Widerhall in Dur und Moll, andächtig und heiter, fand diese Aufforderung am Dienstag in der Kirche St. Bernhard, als Marc Marshall und Jay Alexander ihr traditionelles Weihnachtskonzert mit schmetterndem "Freue dich, freue dich o Christenheit!" eröffneten.

So voll wie sonst höchstens am Heiligen Abend war das Gotteshaus, weil die Sehnsucht nach der echten, nicht vom Kommerz gesteuerten Weihnachtsfreude offensichtlich die Menschen bewegt.

Man muss in Baden-Baden die beiden international gefragten Sänger nicht erst vorstellen. Marc Marshall, Sohn von Tony Marshall, ist im Schatten der Bernharduskirche aufgewachsen, und den Tenor Jay Alexander haben die Herzen der Kurstädter längst eingemeindet.

Trotz der ausdrucksvollen Baritonstimme von Marc Marshall und dem im Belcanto beheimateten Jay Alexander wäre dieses Konzert längst nicht so stimmungsvoll ohne das bewährte Instrumental-Trio, mit dem die Künstler unterwegs sind: Auch als Solist vielgefragter und begeisternd virtuoser Gitarrist, zauberte Klaus Jäckle auf seinem Instrument, glänzte mit musikalischen Alleingängen und einfühlsamer Begleitung. Am Harmonium saß das Vielseitigkeits-Genie Mr. Richard Whilds, dem nicht nur die Begleitung, sondern auch eine Vielzahl der Arrangements zu verdanken sind. Martin Schäfer beherrscht ein ganzes Arsenal an Blasinstrumenten, und mit Traversflöte, Klarinette, Bassklarinette und Saxofon entfachte er weihnachtliche Klänge von berührender Intensität.

Unter dem mächtigen Adventskranz der St. Bernharduskirche, flankiert von den noch nicht geschmückten Christbäumen im Altarraum, postierte sich das Ensemble, um die erwartungsfrohe Menge nicht nur mit einer Vielzahl von weihnachtlichen Weisen, gesungen und instrumental, in sechs Sprachen, ernst und andächtig oder heiter bis übermütig, zu erfreuen. Mit kurzen Geschichten und Gedichten, Sinnsprüchen und Aphorismen gingen die Vortragenden dem Wesen dieser besonderen Tage auf den Grund.

Weihnachten, wie es wohl viele noch aus Kindertagen in ihrer Erinnerung hüten, entwickelte einen nostalgischen Glanz. Lieder wie "Ihr Kinderlein kommet" oder "Alle Jahre wieder", gleich glitzerndem Christbaumschmuck an einer Tannengirlande aus verbindender Zwischenmusik aufgereiht, erfüllten nahezu alle Wünsche. Als die beiden Interpreten im Wechsel, solo oder als kunstvoll aufeinander abgestimmtes Duo, die Preziosen ausländischen weihnachtlichen Liedguts präsentierten, erkannte man viel Bekanntes in fremder Sprache. "Haben Engel wir vernommen" auf Französisch, "Mary's Boy child" auf Englisch oder "Adeste adoremus" in lateinischer Sprache verführten so manchen im Publikum zum Mitsummen.

Fast zwei Stunden währte diese mitreißende Bescherung kurz vor Weihnachten in der Kirche St. Bernhard in der Weststadt. Mit dem Wechsel vom Heiter-Besinnlichen zum allgemein bejubelten swingenden "Rudolph the red nosed Reindeer" stieg die Begeisterung und erfüllte die Atmosphäre des Raumes ganz im Sinne von "Freut Euch!"