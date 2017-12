Hurst verlässt CDU-Fraktion

Von Christa Hoffmann Sinzheim - Vor sechs Wochen hat der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende im Sinzheimer Gemeinderat, Johannes Hurst, die CDU-Fraktion verlassen und ist jetzt fraktionsloses Ratsmitglied. Entsprechende BT-Informationen bestätigte er auf Nachfrage. Dafür gebe es mehrere Gründe, erklärte der CDU-Kommunalpolitiker gestern. "Unterschiedliche Vorstellungen und Ansprüche an die Fraktionsarbeit und -aktivität sowie insbesondere hinsichtlich der Fraktionsführung gab es schon in den zurückliegenden Jahren - inklusive Krisengesprächen hierzu", teilte Johannes Hurst mit, der weiterhin CDU-Parteimitglied ist. CDU-Fraktionsvorsitzender Gabriel Schlindwein war gestern für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Hurst fehlt das Ausdiskutieren von Differenzen. Die Fraktionsführung habe zuvorderst immer versucht, Probleme auszusitzen. Außerdem habe es wenig konstruktives Miteinander gegeben und keine Entwicklung einer gemeinsamen Strategie. Zugespitzt habe sich diese mangelnde Kooperation auch innerhalb der Fraktionsspitze bei Gesprächen mit Bürgermeister Erik Ernst und im Rahmen der Bürgermeisterwahl, sagte Hurst, der auch haushaltspolitischer Sprecher war. "Im Nachgang war leider ebenso keinerlei zielführende Aussprache innerhalb der Fraktion möglich, weshalb ich hieraus im Oktober meine persönlichen Konsequenzen gezogen habe." In seiner Begründung für diesen Schritt erklärt Johannes Hurst weiter: "Ich bin ein Prinzipienmensch, der immer ehrlich und sehr direkt seine Meinung sagt." Das komme nicht immer bei allen gut an und sei vielleicht manchmal auch zu direkt, aber "für mich steht Geradlinigkeit an erster Stelle", betont er. Das müsse man als Politiker mitbringen, und da wolle er sich treu bleiben und jeden Morgen noch in den Spiegel schauen können.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Sinzheim

Landidyll in Halberstung Sinzheim (red) - Kuhmilch, Rahmkäse in Variationen, Joghurt und Eier: Die Produkte des St.-Vinzenz-Hofs im Sinzheimer Teilort Halberstung legen nur ein paar Meter vom Erzeuger zum Kunden zurück. Käufer können sich im "Automatenhäusle" (Foto: cri) auf dem Bauernhofgelände selbst bedienen. » Weitersagen (red) - Kuhmilch, Rahmkäse in Variationen, Joghurt und Eier: Die Produkte des St.-Vinzenz-Hofs im Sinzheimer Teilort Halberstung legen nur ein paar Meter vom Erzeuger zum Kunden zurück. Käufer können sich im "Automatenhäusle" (Foto: cri) auf dem Bauernhofgelände selbst bedienen. » - Mehr