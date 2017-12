Ein Streifzug durch das Weihnachtsland

Baden-Baden - Es dürften mehrere Hundert Handys sein, die täglich vor dem Löwenbräu in der Fußgängerzone gezückt werden. Mit strahlenden Augen stehen Besucher aus aller Herren Länder davor, machen sich gegenseitig bei ihrem Rundgang auf verspielte Details aufmerksam, und die Großen werden dabei auf eine ganz spezielle Art wieder zu Kindern.

Es hat etwas Rührendes, mit welcher Begeisterung Alt und Jung reagieren, wenn beispielsweise Weihnachtsmann Mircea an den Wochenenden die Schneemaschine anwirft. Da wird gejubelt und gelacht, die tanzenden Flocken werden aufgefangen, man strahlt sich gegenseitig an und fühlt sich ins märchenhafte Winterwunderland unbeschwerter Kindheit versetzt. Da fließt dann auch gerne eine kleinere oder größere Spende in seine Sammelbüchse, der Erlös wird von Gastronom Mike Brandau, aufgestockt durch weitere Spenden, wieder persönlich beim Kinderhospiz Bärenherz vorbei gebracht, was ihm alljährlich ein persönliches Herzensanliegen ist. Keine Frage, dass die üppige, ausladende Installation und weithin sichtbare Dekoration nicht nur Bewunderer in der Stadt findet. Doch für die Touristen fungiert sie allemal als Magnet, viele haben neben dem Besuch des Christkindelmarktes ausdrücklich einen Abstecher in dieses glitzernde Wunderwerk auf ihrer Agenda stehen.

Catherine und Pierre Fricker aus dem elsässischen Haguenau sind jedes Jahr hier, wenn es zeitlich irgendwie passt. Sie schmunzeln einfach nur über diese begehbare Märchenlandschaft, finden manches kitschig, aber das Gesamtwerk überwiegend faszinierend. Besonders gut kommt bei ihnen an, dass es jedes Jahr etwas Neues zu entdecken gibt. In diesem Jahr wurde erstmals eine komplette Almhütte auf dem Areal aufgebaut, innen urgemütlich eingerichtet mit Fellen über den Stühlen und viel hellem Holz sowie einer kompletten Winterlandschaft auf dem Dach, bestehend aus Tannenbäumen, Rehen und allerlei Waldtieren sowie einem angedeuteten Dorf mit Kirche.

Was durchweg so gut wie alle Besucher jedoch am meisten verzaubert, das ist die das Gelände umlaufende Eisenbahn, ebenfalls ein Novum in diesem Jahr. Wer innen am Fenster sitzt, dreht unwillkürlich jedes Mal den Kopf nach dem kleinen Zug mit Lokomotive, einem Güterwaggon und zwei Triebwagen, der auch schon mal rückwärts vorbei rollt, wenn es wieder irgendwo hängt und der Techniker einspringen muss, getarnt als bayerischer Heizer.

Vor dem Gebäude werden die flanierenden Besucher meist zuerst auf diese tuckernde Bahn aufmerksam, und da ist häufig zu beobachten, wie sich ein schimmernder Glanz in so manches väterliche Auge stiehlt. Dieser überträgt sich sofort auf die weibliche Begleitung, wenn staunend eine Überraschung nach der anderen entdeckt wird, von sich drehenden Spieluhren bis zum Königsthron, der gerne für Erinnerungsfotos besetzt wird.

Mario und Lisa Kölmel aus der Nähe von Landau waren mit ihren drei Kindern zum ersten Mal hier und sind einfach überwältigt von all der Pracht. Sie bewundern die "Wahnsinnsarbeit", allein die viele Meter langen Lichterketten zu entwirren und anzubringen und all die "liebevollen Details" zu installieren. Sie kennen nichts Vergleichbares und nehmen einen ganz klaren Standpunkt ein: "Die vielen Handyfotografen sprechen doch eine deutliche Sprache."