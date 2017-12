Ein warmes Leuchtzeichen

Baden-Baden - Es wirkt fast unwirklich, zugleich ist es Signal der Hoffnung: Strahlend gelb blühen Rosen vor einem tief verschneiten Hintergrund. Das Foto, das BT-Mitarbeiterin Gisela Brüning an einem schneereichen Dezembertag auf ihrem Balkon geschossen hat, steht sinnbildlich für die Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude". Auch sie ist ein Zeichen der Hoffnung, ein fast unwirklich wirkendes warmes Leuchtzeichen in einer kalten Zeit.

Auch die 60. BT-Aktion leuchtet wieder warm direkt in die Herzen vieler bedürftiger Baden-Badener hinein. Mehr als 164000 Euro sind in diesem Jahr in den Tagen vor Heiligabend verschenkt worden. Und mit 1501 Menschen war die Zahl derjenigen, an die das gesammelte Geld verteilt wurde, so hoch wie nie zuvor. Das zeigt: Die BT-Aktion kommt zwar langsam in die Nähe des Rentenalters. Doch sie ist alles andere als altes Eisen. Im Gegenteil: Sie scheint notwendiger zu sein als je zuvor. Die Not ist heute eher größer als im Gründungsjahr 1958.

Das betonen auch Sprecher der Hilfsorganisationen, mit denen wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Caritasverband, Lebenshilfe, Arbeiterwohlfahrt, Sozialdienst katholischer Frauen, Moppäd, Diakonisches Werk und das Kinder- und Jugendheim sorgen Jahr für Jahr dafür, dass das gesammelte Geld in die richtigen Hände kommt. Das war auch im Jubiläumsjahr wieder eine riesige Aufgabe. Vielen Dank dafür.

Dass die Baden-Badener gerne geben, wenn sie wissen, dass die Spende hilft, die Not vor Ort zu lindern, das wurde auch in diesem Jahr deutlich. Mehr als 165000 Euro Einnahmen sind bis jetzt erzielt worden. Und das ist nicht das Ende der Fahnenstange, denn erfahrungsgemäß fließt auch nach den Feiertagen noch etwas Geld auf die beiden Spendenkonten. Damit kann auch die Rücklage des Vereins ein wenig aufgestockt werden. Dieses Geld sorgt dafür, dass auch in Jahren, in denen Spenden nicht so üppig fließen, überall dort, wo die Not in Baden-Baden groß ist, geholfen werden kann. Und das mit stolzen Beträgen: Mit jeweils 140 Euro sind in diesem Jahr insgesamt 395 Alleinstehende bedacht worden. Jeweils 80 Euro zusätzlich für jede weitere Person gab es für insgesamt 339 Familien. Jeweils 80 Euro flossen auch an insgesamt 16 Obdachlose, die vom Caritasverband betreut werden.

Möglich gemacht haben das Sie, liebe Leser! 575 Spenden wurden eingezahlt - zwischen fünf und 10000 Euro, es zahlte jeder, was er konnte. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Der höchste Betrag kam übrigens von einem anonymen Spender. Ein Dank gilt aber auch vielen Firmen, Organisationen und Gruppen, die sich auch 2017 wieder voller Tatkraft für "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" eingebracht haben - die Konzerte im Amadeus und der Philharmonie sowie das Chorfest in der Stiftskirche seien ebenso als Beispiele genannt, wie die Fischsuppen-Aktion des Köcheclubs, der Adventsmarkt der Klosterschule vom Heiligen Grab oder die Aktivitäten der Männer von der Nikolauszentrale. Und mit Museum Frieder Burda und Festspielhaus haben in diesem Jahr auch die beiden großen Kulturhäuser in der Kurstadt am Gelingen der Aktion mitgewirkt.

Bei der Gelegenheit: Wenn Sie an Silvester noch nichts vorhaben, besuchen Sie doch die Ballett-Gala um 17 Uhr im Festspielhaus. Einige wenige verbilligte Tickets für 80 statt regulär 120 Euro, deren Verkaufserlös komplett an die BT-Aktion fließt, sind noch in der BT-Geschäftsstelle zu haben - heute bis 12 Uhr und kommende Woche ab Mittwoch jeweils von 8 bis 12.30 und 14 bis 17 Uhr. Sie sehen also: Helfen ist auch nach Weihnachten noch möglich.

Spenden für die BT-Aktion:

Sparkasse Baden-Baden Gaggenau: IBAN DE52 6625 0030 0000 0564 57

Volksbank Baden-Baden Rastatt: IBAN DE10 6629 0000 0001 3022 05