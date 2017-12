Früherer Bettlerhund begeistert nun Demenzkranke

Baden-Baden - Auch im 25. Jahr ihres Bestehens konnte die BT-Aktion "Wer will mich haben" wieder vielen Tierheim-Bewohnern eine neue Adresse verschaffen. 40 der bis Anfang Dezember vorgestellten Vierbeiner und gefiederten Gesellen konnten - meist mit wenig Gepäck - in ein neues Zuhause umziehen.

Dies sorgte für Aufsehen vor einem Jahr in der Vorweihnachtszeit: Auf Veranlassung des Veterinäramtes und des Tierschutzvereins waren auf der Fieserbrücke zwei Hunde beschlagnahmt worden, mit denen eine Bettlergruppe aus Osteuropa Geld gesammelt hatte. Die völlig erschöpften Tiere in Kostümen hatten sich stundenlang nicht hinlegen dürfen. Sie kamen dann ins Tierheim, doch es dauerte Monate, bis die Sache rechtlich ganz geklärt war und die Hunde, über die das BT berichtete, vermittelt werden konnten.

Einer der beiden, ein kleiner Pudel-Mischling namens "Flocky", engagiert sich inzwischen im Sozialwesen. Er kam zu einer Frau, die als Betreuerin von Demenzkranken arbeitet, die in einer Wohngemeinschaft leben. Und da kommt "Flocky" mit und ist inzwischen der große Liebling der Bewohner.

Zu den Tierheim-Gästen, die sich im BT präsentieren konnten, zählte auch die Gelbstirn-Amazone "Coco". Die Papageien-Dame lebt nun in Sinzheim und hat ihren neuen Halter, bei dem sie gerne auf der Schulter sitzt, fest ins Herz geschlossen. Und dies so sehr, dass sie eifersüchtig ist, wenn sich Frauen nähern.

Nicht selten, so erzählt man im Tierheim, kommen Interessenten mit einem im BT ausgeschnittenen Bild aus der Serie "Wer will mich haben?" vorbei und verkünden: "Dieses Tier muss es sein. Das passt zu uns". Und damit haben sie oft auch recht. Häufiger konnten auch in diesem Jahr im Zuge der Nachfrage nach "BT-Tieren" im Heim noch einige ihrer Kollegen ausziehen. So zum Beispiel, als Tierfreunde aus Bühl die drei Jahre alte Katze "Greta" zu sich holten. Bald darauf kamen die Leute erneut ins Tierheim - aber glücklicherweise nicht, um "Greta" zurückzubringen. Nein, man war der Meinung, dass der Katze ein Artgenosse fehlt. Und so wurde gefragt: "Mit wem war sie denn im Tierheim befreundet?" Nun, der Freund wurde gefunden, und so konnte auch noch ein Kater zu "Greta" ziehen. So ähnlich war es beim Wellensittich-Damen-Duo "Heidi" und Klara". Eine Dame nahm die beiden gesprächigen Vögel mit, und da sie eine große Voliere hat, durfte als Begleiter auch noch ein Wellensittich-Hahn mitkommen.

Das richtige Zuhause gab es auch für Kaninchen "Bugsy", das unter einem chronischen Schnupfen leidet. Das Geschniefe mögen andere Kaninchen eigentlich nicht so sehr, doch für den armen "Bugsy" fand sich eine Artgenossin, die selbst eine "Schnupferin" ist und somit viel Verständnis hat.

Das zarte Katzenmädchen "Luz", das nach einer schweren Beinverletzung operiert worden war, bekommt nun beste Betreuung bei einer Krankenschwester in Baden-Baden. Da wird sie sich wohl auch an ihren neuen Namen gewöhnt haben: "Trude Herr".

Leider hatten nicht alle vorgestellten Tiere so viel Glück. Einige von ihnen müssen Weihachten nach wie vor im Tierheim verbringen. Dies gilt unter anderem für den Rottweiler "Odin", der im Heim auch "Trampelchen" genannt wird. Er freut sich so ungestüm, wenn sich Menschen mit ihm befassen, dass doch manche dann wieder abgeschreckt werden. Oder der Herdenschutzhund "Hook". Hier gab es durchaus Interesse. Aber eine Zukunft als Wachhund im Hof an der Kette wollte man dem verspielten "Hook" dann doch nicht zumuten.

Edle Hotelkatze auf Abwegen

Aber so ist es eben im Baden-Badener Tierheim im Märzenbachweg, in dem im Laufe dieses Jahres über 370 Tiere kurz oder auch länger aufgenommen werden mussten. Dabei hatte man auch einen ganz besonderen Gast. "Cléopâtre", edle Birma-Katze aus Brenners Park-Hotel, landete ebenfalls im Tierasyl. Sie hatte eine Tour in der Stadt unternommen und war als Fundtier aufgegriffen worden. Im Heim wurde sie auch gefüttert - nicht mit Brenners-Leckerbissen, sondern mit dem, was dort alle Katzen bekommen. Und "Cleo" soll es gut geschmeckt haben - bei solchen Ausflügen kriegt man eben Hunger. Ein Chauffeur holte sie dann ab.

Aufgefallen ist, dass immer mehr Hunde "mit Migrationshintergrund" im Heim landen - also Tiere, die Privatleute aus Mitleid aus dem Ausland mitbringen oder holen lassen. "Doch dann stellt sich heraus, dass der ängstliche Auslandshund doch nicht wohnungstauglich ist oder der Herdenschutzhund aus Kroatien nun keine Besucher mehr hereinlässt", fasst Jessica Reichynek vom Tierheim-Team ihre Erfahrungen zusammen. Ein solcher Vierbeiner aus dem Ausland bescherte den Tierschützern auch eine monatelange Jagd, denn er war seinem "Herrchen" abgehauen und schlug sich lange Zeit in der Region durch, wobei er wohl vor allem von Müll lebte. Der frustrierte Halter überschrieb den Vierbeiner dem Tierheim, und schließlich gelang es, den sehr klugen und scheuen Schäferhund-Mischling einzufangen. Und er bekam den Namen des Titelhelden aus dem Film "Findet Nemo".

Froh ist Viola Peter, Vorsitzende des Vereins Tierschutz Baden-Baden, dass es in diesem Jahr gelang, einige sehr alte beziehungsweise schon sehr lange im Heim untergebrachte Vierbeiner zu vermitteln - darunter eine 18-jährige Katze. Besonders schwierig ist es hingegen momentan, Kleintieren ein neues Zuhause zu verschaffen. Immer öfter müssen sich die Tierschützer auch um gefundene junge Wildtiere kümmern: Eichhörnchen, Füchse und Marder. Singvogel-Junge werden mittlerweile vom Team selber großgezogen.

Rund 110 Tiere leben an diesen Festtagen im Heim. Der Tierheimbetrieb verschlingt in jedem Jahr deutlich mehr als 200000 Euro. Dringend erforderlich sind noch Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden. Helfen kann man dem Verein Tierschutz Baden-Baden mit einer Spende auf seine Konten bei der Volksbank Baden-Baden/Rastatt (IBAN: DE31662900000280232602) oder bei der Sparkasse Baden-Baden/Gaggenau (IBAN: DE48662500300010033173).