Sprung auf die Bühne gewagt

Baden-Baden - Das hiesige Theater hat einen maßgeblichen Anteil daran, dass sich Alexander Schank für den Schauspielberuf entschied. Und natürlich die Theater-AG seines Gymnasiums Hohenbaden, wo der Mime erstmals auf den Brettern stand, die für Leute wie ihn die Welt bedeuten.

"Für Romulus der Große wurden damals noch ein paar kleine Griechen aus der fünften Klasse gesucht", erinnert sich der 1992 geborene und in Baden-Baden aufgewachsene Schauspieler mit einem Schmunzeln an den Beginn seiner Karriere. "Das Haus in Montevideo" und "Gott" waren weitere Stationen seiner vorgezeichneten Laufbahn beim Schultheater.

Schon damals komponierte Alexander Schank eigene Lieder zur Gitarre und trat damit als 14-Jähriger beim Theaterfest am Goetheplatz auf. Dort wurde wiederum dessen musikalischer Leiter Hans-Georg Wilhelm auf ihn aufmerksam, der für "Manche mögen's heiß" noch Talente suchte. Der angehende Jungschauspieler mimte einen Hotelpagen und durfte als solcher mit Marilyn Monroe alias Constanze Weinig ihren Solopart teilen. Sie war es auch, die ihm den letzten Schubs dazu gab, den Sprung auf die Bühne zu wagen. Der Sohn eines Rockmusikers liebäugelte zu diesem Zeitpunkt wegen seines Sicherheitsbedürfnisses noch mit einer Ausbildung zum Maskenbildner. Doch die Drohung Constanze Weinigs, nie wieder ein Wort mit dem talentierten Jungen zu reden, sollte er es nicht wagen, zeigte Wirkung.

Sechs Monate Auszeit in Neuseeland, wo er sich als Pfirsich- und Apfelpflücker über Wasser hielt, brachten die Entscheidung. Im März 2015 schloss Alexander Schank die Schauspielschule in Berlin erfolgreich ab und zeigte seither in mehreren Produktionen Präsenz. An der Deutschen Oper Berlin spielte er im "Tod in Venedig" den Freund des Knaben Tadzio, auf den Aschenbach mehr als nur ein Auge geworfen hatte. Robert Wilson hatte ihn einst als Statist im hiesigen Festspielhaus abgelehnt, zehn Jahre später durfte der junge Mime in der Konzertperformance "Luther dancing with the Gods" mit ihm zusammenarbeiten.

Am Theater hat Alexander Schank ganz unterschiedliche Charaktere an Regisseuren erlebt bis hin zum Narzissten, dem nur der Applaus für die eigene Person wichtig ist. Hier spricht er Thomas Höhne vom hiesigen Theater ein großes Lob aus, der den Schauspielern viel Mitspracherecht einräume. Wenn er sagt "probiert das mal", dann impliziert das bereits die Möglichkeit flexibler Reaktion, das klinge ganz anders als eine Szene zu "proben". Teils braucht es auch hilfreiche Gespräche mit dem Regisseur, für ihn etwa bei "Nach Guernica", wo er als junger Soldat eine Stadt in Schutt und Asche legen sollte, wohl wissend um die jungen Familien darin.

Inzwischen hat der junge Schauspieler auch Filmerfahrung gesammelt. In einem hier gedrehten Tatort musste er die Leiche geben, lag dafür zum Großteil unter der Erde, Ungeziefer krabbelte ihm durch die Wäsche, doch still halten lautete die Parole, er war ja schließlich tot. Sogar einen eigenen Kurzfilm hat er schon produziert, doch es geht ihm nicht darum, die Leute bei Popcorn lau zu unterhalten, Alexander Schank will etwas bewegen, wobei ihm der Platz vor der Kamera in jedem Fall lieber ist.

In der knappen Freizeit ist er mit seinem Mischling "Strolchi" unterwegs, auch liegt ihm viel an der weit verstreuten Familie. Für die Schultheaterpremiere seiner kleinen Schwester ließ er sogar schon mal eine Filmpremiere sausen.