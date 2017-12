Wenn es kreischt, knirscht und knallt im Wald







Von Christina Nickweiler Baden-Baden - Erst ein dumpfes Geräusch, dann plötzlich ein Knall - dieser sich wiederholende Lärm dringt aus einem mit Bäumen eingefriedeten Areal irgendwo auf der Rebland-Gemarkung des Stadtkreises. In der Dämmerung bewegen sich dort bei näherer Betrachtung zwei orangefarbig leuchtende, vertikale Streifen. Je näher man dem Geschehen kommt, desto mehr lüftet sich das Geheimnis, was an diesem Ort kurz vor Weihnachten passiert: Klaus Geiges "macht" Brennholz mit einem Holzspalter. Die zwei leuchtenden Streifen sind die Hosenträger seiner Schutzkleidung, die im Licht reflektieren. Der gebürtige Steinbacher gehört zu einer Gruppe von Männern, die dieser Arbeit in der Adventszeit regelmäßig frönen. Das Knistern von Brennholz im Kachelofen gerade um die Weihnachtszeit steht für Gemütlichkeit schlechthin. Um ein Stück weit diese Romantik in ihre Stuben zu zaubern, leisten Klaus Geiges und Gefährten in ihrer Freizeit kräftezehrende Aktivitäten. Bis allerdings ein Holzscheit ofenfertig für behagliche Wärme sorgen kann, bedarf es eines längeren Arbeitsprozesses mit verschiedenen Aufgaben. Die Baumstämme aus dem Wald lassen sich die Hobby-Holzarbeiter anliefern. Bis vor wenigen Jahren haben Klaus Geiges und seine Kumpels die Baumstämme im eigenen Wald selbst gefällt, mit einem Schlepper aus dem Wald auf die Waldwege gezogen und vor Ort in kleinere Teile gespalten. Doch diese Waldromantik gehört der Vergangenheit an. Die "Holzgruppe" hat sich daher auf dem Holzplatz abseits des Waldes eingerichtet. "Manche meiner Freunde kommen jeden zweiten Abend nach der Arbeit hierher", erzählt Klaus Geiges und fügt hinzu, "auch für mich ist es der schönste Ausgleich." Wenige Leute gibt es im Rebland noch, die im Familienverbund oder mit Freunden das Brennholz selbst im Wald vorbereiten. Neben dem sachlichen Aspekt steht bei diesen Personen auch die gemeinschaftliche Unternehmung im Mittelpunkt ihres "waldsportlichen" Tuns, so etwa bei dem Umweger Norbert Hochstuhl. "Beim Ausflug in den Wald mit den Gerätschaften kommt immer mein Bruder mit", sagt er dem BT. An ähnliche Erlebnisse erinnert sich auch Gerlinde Oser aus Steinbach. "Mit dem Anhänger Brennholz aus dem Wald zu holen, stand bis vor zwei Jahren im November und Dezember noch regelmäßig auf dem Plan. Bei dem Tagesausflug waren immer alle dabei", sagt sie. Zurück auf den Holzplatz von Klaus Geiges: Auf der einen Seite des Areals liegen die angelieferten Baumstämme in feuchtem Zustand. Die Nässe mache den Holzstämmen - außer dem Buchenholz - nichts aus, sagt Klaus Geiges und zeigt auf einen Stapel. Wenn Feuchtigkeit in das Buchenholz zieht, "erstickt" es mit der Folge einer geringen Heizkraft, erläutert der 59-Jährige. Früher gab es nur reine Muskelkraft Er hat in den vergangenen 30 Jahren sehr viel über die verschiedenen Holzarten gelernt. Er weiß, dass Eichen- und Kastanienholz zwar eine hohe Heizkraft besitzen, aber sehr viel Sauerstoff benötigen und am besten in einem mit Tannenholz vorbereiteten Feuer ihre Heizkraft entfalten. Daher sind auf dem Holzplatz auch Baumstämme aus Tannenholz zu finden. Zu Beginn ihrer gemeinsamen Leidenschaft, das Holz im Wald brennfertig zu spalten, arbeiteten die "Jungs" noch mit Äxten und reiner Muskelkraft. Im Laufe der Jahre und im fortgeschrittenen Alter schaffte sich der Freundeskreis dann einen mit Diesel betriebenen und einen mit Strom angetriebenen Holzspalter sowie eine Wipp-Kreissäge an. Zwischen Trockenlager, Baumstämmen, Sägeplatz und einer Hütte steht auch der Traktor von Klaus Geiges. Abenteuerromantik pur, denn manchmal treffen sich hier die Holzkumpels nach getaner Arbeit und grillen am Lagerfeuer Würstchen. Der erste Zerlegungsakt der Stämme geschieht mit einer Kettensäge. Die Stämme werden auf ein Maß gekürzt, damit sie mit dem Holzspalter weiter geteilt werden können. Mit seinem Traktor tuckert Klaus Geiges rückwärts an den dieselbetriebenen Holzspalter heran, um die Welle als Antrieb zu nutzen. Mit einer Holzkralle versucht er, den Stamm aufzurichten. Sein Kumpel "Monti" packt mit an, um den Stamm unter dem Holzkeil zu platzieren. Nach diesem Kraftakt halbiert der Metallkeil die größeren Stämme im Nu, anschließend wird geviertelt und so weiter. Danach folgt für das Holz eine Trocknungsphase von rund drei Jahren. Die beiden "Holzwürmer" karren die ein Meter langen, gespaltenen Teile in ein Lager, in dem das Holz vor Feuchtigkeit geschützt seiner späteren Zerkleinerung harrt. In einem anderen Arbeitsgang muss Klaus Geiges an diesem Spätnachmittag das Holz, das er vor rund drei Jahren eingelagert hat, in Scheite von rund 25 Zentimetern Länge spalten. Sein Vater Hugo Geiges hilft ihm dabei. Immer wieder hält dieser die ein Meter langen Holzstücke unter das Sägeblatt und drückt an einer Halterung das Blatt nach unten, so dass ein kreischender Ton entsteht. Der Senior weiß, dass die Arbeit, die Bewegung draußen, der Duft nach frisch verarbeitetem Brennholz sowie der Gedanke am Ende des Tages an eine erfolgreich geschaffte Arbeit irgendwie fit halten. Dennoch: "Die Arbeit ist sehr gefährlich", sagt Klaus Geiges. Vater und Sohn gehen deswegen immer zu zweit zum Holzplatz. Hugo Geiges hat mittlerweile Rollen aus Holz aus einem anderen Bestand mit der Kreissäge stark gekürzt. Dann wirft Klaus Geiges den Spalter erneut an, stellt eines von vielen gestutzten Holzteilen aufrecht unter den Keil. Da ist es wieder, dieses stark knirschende Geräusch. Mit einer Kraft von 17 Tonnen bricht sich der Keil aus Eisen durch den Naturstoff. Am Ende des Spaltvorgangs springt das Holz mit einem Knall auseinander. Die zerkleinerten Holzstücke wirft Hugo Geiges schwungvoll auf einen Anhänger. Von dort aus wird er sie nachher im heimischen Holzschuppen ordentlich aufsetzten. Später werden sie im Kachelofen an kalten Wintertagen im Wohnzimmer eine wohlige Atmosphäre schaffen - auch an Weihnachten.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben