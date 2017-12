BKV will sparen: Kurhaus-Garage ohne Personal

Abschied in Handschellen Baden-Baden (red) - Das Casino im Kurhaus hat es einem 31-Jährigen am Mittwochnachmittag offenbar ganz besonders angetan - er weigerte sich vehement, das Casino zu verlassen. Am Schluss musste die Polizei ausrücken, um den betrunkenen Mann hinauszubegleiten (Symbolfoto: bema). » Weitersagen (red) - Das Casino im Kurhaus hat es einem 31-Jährigen am Mittwochnachmittag offenbar ganz besonders angetan - er weigerte sich vehement, das Casino zu verlassen. Am Schluss musste die Polizei ausrücken, um den betrunkenen Mann hinauszubegleiten (Symbolfoto: bema). » - Mehr