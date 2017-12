Blick auf Bänke, Tafeln und Grün

Baden-Baden - Im kommenden Jahr wird sich die Anzahl der zu pflegenden Sitzbänke in und rund um Neuweier um eine auf 35 erhöhen. Dies teilte der Sprecher der Gruppe "Pflegen, was wir haben", Erwin Basler, kürzlich bei einem Treffen mit.

Demnach soll die neue Sitzbank oberhalb des Mauerbergs aufgestellt werden, von wo aus die Nutzer ein ansprechendes Panorama nach Varnhalt, Steinbach, Umweg und Neuweier genießen können, teilte Basler mit.

Seit mehr als 22 Jahren gibt es nun die Gruppe "Pflegen, was wir haben" aus Neuweier, die aus emsigen Personen, die meisten sind rüstige Rentner, besteht. Sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, das "Mobiliar", aber auch die direkt angrenzenden Grünflächen und Wege an Aussichtsplätzen instand zu halten. Hierzu gehören ebenso die hölzernen Tafeln, die an den Ortseingängen der einzelnen Reblandgemeinden Gäste willkommen heißen.

Außerdem installieren die Aktiven der Gruppe jedes Jahr in der Adventzeit eine Krippe direkt neben dem Steinbach an der Abzweigung Brunnmattstraße beim inzwischen geschlossenen Gasthaus "Engel". In diesem Jahr sind die Krippenszenen um einige technische Details erweitert worden, so dass zur Dämmerung die Lichter von alleine zu leuchten beginnen, informierte Basler weiter.

Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner, der dem Treffen der Mitstreiter beiwohnte, lobte die Arbeit, die die Helfer das ganze Jahr über leisten. Die Gemeinde könne sich glücklich schätzen, solch engagierte Gruppen zu haben. Der Heimatverein "Neuweierer Rebläuse" verfolge ähnliche Ziele, meinte Hildner. Der Ortsvorsteher bescheinigte Initiator Basler ein großes Maß an Hartnäckigkeit, durch die es ihm gelungen sei, mittlerweile eine Gruppe von mehr als 30Helfern aufzubauen. "Dies ist eine einzige ehrenamtliche Erfolgsgeschichte", freute sich Hildner und übermittelte den Dank und ein Präsent des Ortschaftsrates.

Damit die Geschichte auch in Zukunft fortgeschrieben werden kann, hat vor wenigen Jahren Herrmann Rettig zusammen mit Basler Führungsaufgaben in der Gruppe übernommen. Bei dem Treffen demonstrierte Rettig eine Gewannkarte, auf der 35 Punkte markiert sind, wo sich instand zu haltende Sitzbänke oder Holztafeln befinden. Jeder Helfer habe die Patenschaft für eine Sitzbank übernommen, manche würden sich sogar um zwei Sitzbänke bemühen. So erneuern die Paten beispielsweise Holzteile oder streichen das Holz neu mit Farbe.

Erwin Basler informierte außerdem über die Möglichkeit, wie sich einzelne Personen oder auch Firmen als Sponsoren für die Sitzbänke hervortun können. Wer die Kosten für das Sitzmobiliar übernimmt, der werde mit einem Messingschild und eingraviertem Namen auf der Sitzbank verewigt, ließ der Sprecher wissen.