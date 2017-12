Bravouröses Konzert mit Überraschungen

Baden-Baden - Die Sorge von Anke Hlauschka war unbegründet, dass ihre Moderation beim Weihnachtskonzert des Musikvereins Lichtental (MVL) am 23. Dezember im leeren Bénazetsaal ungehört verhallen würde. Selbst einen Tag vor Heiligabend war es für die 642 Mitglieder sowie alle "Lichtentäler" und Bürger der Region gleichermaßen Bedürfnis und Ehrensache, dabei zu sein, wenn Dirigent Jürgen Ramin den Taktstock schwingt, und 90 aktive Musikerinnen und Musiker der Trachten-und Jugendkapelle mit bravourösem Können beweisen, was hervorragende Vereinsarbeit zu leisten vermag.

Dieses Orchester weist professionelle Qualitäten auf. Logisch, dass es beim Auftritt eines Musikvereins in erster Linie um Musik geht. Aber auch Hlauschka hatte sich offensichtlich intensiv mit dem Thema befasst und flocht in ihre heiter kompetenten Texte zahlreiche Zitate aus berufenem Munde ein. Darunter auch das von Geiger Daniel Hope, der spottete, eine Klarinette klänge "leise knisternd im Kamin" am schönsten. Nachdem man gegen Ende des Abends allerdings neben der virtuosen Meisterleistung des Pianisten Dennis Kozarov die hervorragende Performance von Klarinettist Dominik Wagner in George Gershwins "Rhapsody in Blue" hörte, muss dem widersprochen werden. Die Rhapsodie, bei der die Trachtenkapelle ihr Äußerstes gab und mit swingendem Sound-Orkan die Musik vorantrieb, war eindeutig der anspruchsvolle Höhepunkt des Abends.

Zuvor gab es aber noch viele weitere Programmpunkte, die das Publikum mit herzlichem Applaus honorierte. Dem Beginn mit der "Kinderfanfare", die, ebenso wie die der Trachtenkapelle und zahlreiche weitere Arrangements aus der Feder des Dirigenten stammen, folgten Flöten-Engelchen Estella Chavez und die beiden kleinen Trommler der Rhythmusgruppe von Simoza Dayo, um mit "In Dulci Jubilo-o-o" den Saal festlich einzustimmen. Sieben jugendliche Solisten brillierten im Themen-Bereich "In Dixie Mood" und "Elefant und Mücke" sowie einem Melodienreigen aus dem Film "König der Löwen". Der Jubel, nicht nur von stolzen Eltern und Verwandten, wollte kein Ende nehmen.

Alle 75 Akteure des Abends verdienten es, hier namentlich genannt zu werden, aber, wer dabei war, kennt sie, kennt den Solo-Gitarristen, der begabt "Jeux Interdits" zupfte, und kennt jene, die sich unter dem Titel "Born 4 Horn" in die Gruppe der sechs Solo-Hörner einreihen durften. Als starkes Stimmenaufgebot drängten mit dem Chor "Salt-o-vocale" 52 Gäste aus Gernsbach an die Rampe, um die Besucher mehrstimmig unter der Leitung von Achim Rheinschmidt a cappella, und auch vom Orchester begleitet, musikalisch auf eine "Europareise" zu entführen. Bei dem Turn ging nicht nur dem schottischen Dudelsackpfeifer, Überraschungsgast Martin Hasenfratz, partiell die Puste aus.

Diesen Effekt hätte man auch bei den Tänzerinnen und Tänzern vom Karlsruher Ballettstudio "La Remise" erwarten können, das traditionell das Weihnachtskonzert des MVL mit seinen Darbietungen bereichert. Diesmal wirbelte die Compagnie artistisch nach den Klängen der "Polowetzer Tänze" von Alexander Borodin über die Bühne. Gemäß Moderatorinnen-Auskunft erfüllte sich Dirigent Ramin mit vier "Legenden der Popgeschichte" einen Herzenswunsch und ein Revival seiner "bewegten wilden Jahre in München." Nach bewegt wurde es nochmals mit "Salt-o-vocale" bewegend, als "Look at the World" von John Rutter und mit dem Orchester der Gospelsong "You raise me up" erklang. Dann trat Dennis Kozarov ans Klavier und entfesselte virtuos die Komposition, der Leonard Bernstein diese Bezeichnung aberkannte. Und das, obwohl er zugeben musste, dass die "Rhapsody in Blue" von "perfekter Harmonie, ideal in den Proportionen, musikantisch, wohlklingend und ergreifend" sei. Den Menschen im Saal hat jedenfalls die "Aneinanderreihung einzelner Stücke" gut gefallen.