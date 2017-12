Feuerwehr genießt knusprigen Truthahn

Baden-Baden - Rein wettertechnisch gesehen hatten die Mannen der Bereitschaft der Feuerwehr zumindest an Heiligabend Glück, da zu dem Zeitpunkt noch keine Kapriolen angesagt waren. Es wäre ja auch traurig gewesen, den schönen Truthahn in der Bratröhre zu vernachlässigen.

Normalerweise wird auch über Weihnachten in der Feuerwache an der Schwarzwaldstraße ganz normal nach Dienstplan gearbeitet. Doch die Wehrmänner haben schon ein soziales Auge darauf, jungen Familienvätern ein gemeinsames Weihnachtsfest mit ihren Kindern zu ermöglichen. "Da gönnen sich dann die Älteren den Dienst an Heiligabend", scherzte Stadtkommandant Martin Buschert. Normalerweise beträgt die Sollstärke acht Mann plus einen in Bereitschaft. Diesmal erhöhte Arnold Frank die Belegschaft um eine Person, da er im Rahmen seiner Ausbildung bei der Bundeswehr gerade ein Praktikum bei der Feuerwehr ableistet. Bei der morgendlichen Dienstübernahme weiß auch an diesem besonderen Tag jeder um seine Pflichten: Da werden die Fahrzeuge überprüft, ebenso die Gerätschaften samt Ausrüstung. Ansonsten gibt es immer etwas zu tun in der Werkstatt oder im Büro. Doch an Heiligabend liegt das Augenmerk besonders beim Teamwork in der Küche.

Fast alle an diesem Tag eingesetzten Feuerwehrmänner können kochen, doch ganz besondere Gaumenfreuden versprechen Bernd Clappier und Stefan Doll als anerkannte Maitres de Cuisine, "sie sind einfach die besten". Da alles hausgemacht ist und es nichts aus der Dose gibt, durften die Kollegen alle in der Küche mit anpacken. Dank der guten Zusammenarbeit konnten die beiden Chefs abends auf der Feuerwache einen knusprigen Truthahn mit leckerem Apfelrotkohl und Brezelknödeln kredenzen.

Der Tag hatte morgens schon appetitlich angefangen - dank des Besuchs von Bürgermeister Roland Kaiser. Er hatte eine feine Schwarzwaldtorte dabei, die sofort fachmännisch aufgeteilt wurde. Kaiser bedankte sich bei den Feuerwehrleuten für ihr Engagement "Sie haben das ganze Jahr über einen tollen Dienst geleistet." Er selbst habe als Zivildienstleistender bei der Rettungswache etliche Einsätze miterlebt und deshalb einen besonderen Bezug dazu. Er wünschte den Männern einen ruhigen Tag und eine ebensolche heilige Nacht, "denn wenn es bei Ihnen ruhig bleibt, geht auch bei mir daheim kein Alarm los".

Bürgermeister Roland Kaisers nächste Station war die Weihnachtsfeier der Wohnungslosenhilfe im Ooser Gemeindehaus St. Dionys, wo wieder weihnachtlich eingedeckt war, gemeinsam gesungen wurde und nach sehr liebevollen Worten von Pfarrer Michael Zimmer unter dem Weihnachtsbaum viele Geschenke warteten.