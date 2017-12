Aufführungen sind eine feste Größe

Sinzheim - Die Theaterabende des Männergesangvereins (MGV) "Sangesfreunde" Müllhofen an Weihnachten haben eine jahrzehntelange Tradition. Vermutlich seit 1950 finden sie ununterbrochen jedes Jahr statt. Mit letzter Sicherheit konnte der Vorsitzende Matthias Hettler das genaue Jahr der ersten Aufführung nicht datieren, wie er im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt mitteilte.

Die Abende sind eine feste Größe im Gemeindeleben, die Menschen aus der Umgebung warten darauf, und sie kommen zahlreich. Insgesamt gibt es bis zum 2. Januar sechs Aufführungen im Bernhardussaal, die beiden ersten fanden am zweiten Weihnachtsfeiertag statt und waren mit jeweils etwa 120 Besuchern ausverkauft.

Traditionell beginnen die Theaterabende mit Liedern von einem der Chöre des Vereins, am Dienstag war es der Männerchor. Unter der Leitung von Dirigent Kolja Keller standen "Fröhliche Weihnacht überall", "Vater unser" in einer Liedversion und "Geht es Dir gut?" von Lorenz Maierhofer auf dem Programm. Die Musiker wurden für ihre Darbietungen mit viel Applaus belohnt. Zum traditionellen Ablauf der Veranstaltung gehört anschließend auch, dass, bevor die Schauspieler die Bühne betreten, alle Anwesenden das Lied "Wir sind alle kleine Sünderlein" singen, so auch am Dienstag. Erst danach ging es los mit der Komödie "Immer diese Schwiegermütter".

Der Dreiakter spielt auf dem Anwesen des Opernsängers Gernot von Zitzewitz (Michael Peter), der sich als etwa 50-Jähriger mit der gerade halb so alten Emma Hoppenstedt (Jennifer Leukam) verloben will. Gernots Sohn Gernötchen (Christian Doll) bringt dagegen die deutlich ältere Schauspielerin Marikka mit nach Hause, die er aber am liebsten wieder loswerden will. Da trifft es sich gut, dass sowohl Emmas Mutter Walli (Silvia Hettler) als auch die Mutter von Gernot, Marliese von Zitzewitz (Elisabeth Oser), strikt gegen die Verlobung ihrer beiden Sprösslinge sind. Der Altersunterschied ist ihnen einfach zu groß, und so jubeln sie mehr oder weniger offen, als es bei der Verlobungsfeier zum Eklat kommt und Emma ihrem Angetrauten in spe mitteilt, sie werde wegen ihm ihren Beruf nicht aufgeben, er möge sich verloben mit wem er wolle, aber eben nicht mit ihr. Sie verlässt dann mit dem etwa gleichaltrigen Gernötchen das Anwesen, während offenbar Gernot und Marikka Sympathie füreinander entwickeln und die Schauspielerin auch Freude daran hätte, Gernot auf seiner Tournee zu begleiten.

Der Theatergruppe des MGV ist mit dem Stück eine ebenso heitere wie unterhaltsame Aufführung gelungen, und die Laienschauspieler, die teilweise seit Jahrzehnten dabei sind, wurden mit langanhaltendem Applaus belohnt. Im Oktober haben sie zum Teil mehrmals die Woche geprobt. Für Regisseur Eberhard Doll, der in dem Stück den Hausmeister spielt, war es die 33. Aufführung, für die er verantwortlich zeichnete.

Weitere Aufführungen finden am Freitag und Samstag, 29. und 30. Dezember, im Bernhardussaal in Müllhofen statt, außerdem am Dienstag, 2. Januar. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.