Nachwuchskraft als Unparteiischer im Einsatz

Baden-Baden - Er kickt beim FC Lichtental in der C-Jugend, und schon öfter ärgerte sich Lysander Kassel über notdürftig mit Aushilfskräften besetzte Schiedsrichterposten. So absolvierte er kurz entschlossen selbst eine Ausbildung, inzwischen wurde der 14-Jährige bereits bei mehreren Spielen als Unparteiischer eingesetzt.

Der Nachwuchsmangel in dem Bereich ist eklatant, weshalb sich Albert Waizenegger, einer der Lehrwarte der Schiedsrichter-Vereinigung Baden-Baden, sehr über Lysanders Engagement freut. "Wir brauchen zuverlässige Leute, die wir langfristig verpflichten können, die dann aber auch sehr gute Aufstiegschancen haben bis zur Verbandsliga", rührt er die Werbetrommel. Derzeit pfeifen immer wieder Schiedsrichter an den Wochenenden doppelte Einsätze wegen fehlender Kräfte, bedauert Waizenegger.

Anwärter wie Lysander werden in einem mehrtägigen Lehrgang fit gemacht. Bei der Abschlussprüfung musste er 30Fragen beantworten, für die Praxis war eine Laufstrecke von 1,8 Kilometern in zwölf Minuten zu schaffen, was für ihn kein Problem darstellte. Einmal monatlich finden nun weitere Treffen aller Schiedsrichter statt, mit Kurzreferaten und Diskussionen zu Regelfragen. Die theoretischen Grundlagen hat er inzwischen gut drauf, wie Fouls geahndet werden oder wie ein Handspiel zu werten ist, ebenso Eckbälle und Strafstöße und natürlich Abseits. Lysander empfindet seine neue Aufgabe für sich selbst als enorme Bereicherung: "Man lernt, selbstbewusst aufzutreten und ohne langes Diskutieren Entscheidungen durchzusetzen, egal, ob Trainer, Spieler oder Eltern protestieren", erzählt er von seinen Erfahrungen. Da müsse er es auch mal aushalten, wenn ihn die ganze Elternkurve des einen Vereins ausbuht, sagt er und zuckt gleichmütig mit den Schultern. Denn das hat er inzwischen auch gefunden: die eigene Balance zwischen Freundlichkeit und Selbstbehauptung auf dem Platz.

Bei ihren ersten Spielen werden den angehenden Schiedsrichtern erfahrene Kollegen zur Seite gestellt. Lysander erinnert sich dennoch gut an seine Nervosität vor dem ersten von ihm gepfiffenen Kreisliga-Spiel in Bischweier. Doch er schlug sich wacker, alles lief gut, trotz eines 4:0 und damit des Ärgers auf der einen Seite, die ja gerne den "Schiri" für so etwas verantwortlich macht. Inzwischen hat der Nachwuchsschiedsrichter 18 Spiele gepfiffen und es gab nirgendwo Ärger, den er nicht hätte souverän schlichten können. Mit seinen älteren Kollegen kommt Lysander bei den monatlichen Treffen gut zurecht, und es funktioniert auch prima, wenn einer mal online seinen Einsatz für einzelne Spiele blocken will, "da gerade eine Party oder ein Geburtstag ansteht".

Seinen zeitlichen Aufwand sieht der Jungschiedsrichter als nicht so immens an, doch seine Pflichten nimmt er sehr ernst. So muss er vor dem Anpfiff die Farben der Trikots und die Spielerpässe kontrollieren, überprüfen, ob auf dem Platz alle Linien aufgemalt sind, die Eckfahnen stehen oder das Tornetz ein Loch hat und vor Spielbeginn noch schnell geflickt werden muss. Sein persönliches Fußballtraining leidet nicht darunter, aber es ist natürlich klar, dass er seine eigene Mannschaft nicht pfeifen darf: Er ist ja schließlich ein Unparteiischer.