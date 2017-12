Bürger sollen bei Neugestaltung mitbestimmen

Baden-Baden - Entwarnung bei der Merkur-Bergbahn: Die Baden-Badener Stadtverwaltung hat die Betriebserlaubnis für die nächsten vier Jahre erhalten. Wie berichtet, sollte die Konzession eigentlich Ende 2017 auslaufen. Bedingung für die nun erreichte Verlängerung war, dass detaillierte Renovierungspläne vorgelegt werden, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden müssen.

Mittlerweile sind die Pläne für die Sanierung weit gediehen, erläuterte Bürgermeister Alexander Uhlig gestern bei einem Pressegespräch: "Alles ist auf die Schiene gesetzt, es geht weiter", betonte er. Die Stadträte im Bauausschuss und im Gemeinderat hätten über alle Fraktionsgrenzen hinweg Zustimmung signalisiert für die umfangreichen Arbeiten, für die in den nächsten Jahren insgesamt bis zu 7,75Millionen Euro eingeplant sind (wir berichteten). Nachdem man vor diesem Hintergrund vor einigen Wochen die Konzessionserlaubnis für die nächsten vier Jahre erhalten habe, sei vor einigen Tagen noch die zugehörige Betriebserlaubnis ins Haus geflattert, berichtete Uhlig erleichtert. Die Bergbahn kann also auch nach dem Jahreswechsel nahtlos weiter fahren.

Die Galgenfrist dauert bis zum 1. Januar 2022, wie Stadtwerke-Geschäftsführer Helmut Oehler gestern erläuterte: Dann brauche man eine komplett neue Konzession. Und da sich die gesetzlichen Anforderungen verändert haben, müsse bis dahin Vieles modernisiert werden, sagte Oehler. Unter anderem werde man die Wagen ersetzen.

Insgesamt drei Entwürfe für die neuen Wagen werde ein Planungsbüro aus der Schweiz entwickeln. Derzeit werde unter anderem noch überlegt, ob die Wagen künftig etwas länger sein könnten, um mehr Besucher auf einmal zu transportieren und so Wartezeiten zu reduzieren. Bei der optischen Gestaltung wolle man den Designern zunächst relativ freie Hand lassen. Denkbar sei eine Anlehnung an die derzeitigen Wagen, ein ganz anderes Äußeres oder auch eine "Retro"-Variante, die an die allerersten Wagen der Bergbahn erinnere, die aus Holz gebaut gewesen seien. Bei der endgültigen Entscheidung wolle man die Baden-Badener mitbestimmen lassen, kündigte Oehler an: Geplant sei, die drei Entwürfe, sobald sie fertiggestellt seien, auf der Internetseite der Stadtwerke zu präsentieren. Dort könnten die Bürger dann abstimmen, welcher Entwurf ihnen am besten gefalle. Die derzeitigen Waggons sollen nicht entsorgt werden, sagte Oehler: "Wir überlegen schon fleißig, ob sich nicht ein schönes Plätzchen findet, wo wir die aufstellen können."

Neben den Wagen muss laut Oehler auch viel an der Technik, die aus den frühen 1980er Jahren stammt, erneuert werden. Änderungen und Verbesserungen bei den Fluchtwegen sind ebenfalls vorgesehen. Darüber hinaus solle die Bahn barrierefrei werden, erläuterten Oehler und der Betriebsleiter der Bergbahn, Martin Zoller. Das sei nicht einfach zu bewerkstelligen, insbesondere, da die Tal- ebenso wie die Bergstation unter Denkmalschutz stehen: Hier sei es mitunter eine "Knobelaufgabe", die Anforderungen von Denkmalschutz und Barrierefreiheit unter einen Hut zu bringen.

Die Sanierungsarbeiten sollen den laufenden Betrieb der Bahn möglichst wenig beeinträchtigen. Die Idee ist, die Arbeiten während der jährlichen Revisionen in Etappen durchzuführen. Die Revision im kommenden Jahr ist davon noch nicht beeinträchtigt: Ab dem 8. Januar 2018 wird der Betrieb für die normalen Wartungsarbeiten und Tests für etwa vier Wochen unterbrochen. In den Jahren 2019, 2020 und 2021 soll die Revision dann jeweils auf drei Monate ausgedehnt werden, sodass in dieser Zeit die Umbauten erfolgen können. In diesen Jahren werde die Bergbahn stets ab Januar bis kurz vor Ostern außer Betrieb sein, hieß es gestern.