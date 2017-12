Klangvolles Miteinander

Baden-Baden - Das traditionelle Weihnachtskonzert der Baden-Badener Philharmonie im Weinbrennersaal des Kurhauses stieß erwartungsgemäß auf ein großes Publikumsinteresse. Für den aus gesundheitlichen Gründen verhinderten Chefdirigenten Pavel Baleff dirigierte der Generalmusikdirektor der Stadt Heidelberg und Chefdirigent des Heidelberger Philharmonischen Orchesters, Volker Christ.

Mit Wolfgang Amadeus Mozarts einfallsreichen, derb volkstümlichen "Sechs Deutschen Tänzen" wurde das Konzertprogramm eröffnet, in dessen Mittelpunkt das Konzert für zwei Violen und Orchester C-Dur des böhmischen Komponisten Anton Wranitzky stand. Als Solistinnen stellten sich die beiden Bratscherinnen der Philharmonie, Agata Zieba und Ana Isabell Zambrano, vor.

Wranitzky, ein Schüler Mozarts, Haydns und Albrechtbergers, galt zu seiner Zeit als einer der Begründer der sogenannten Wiener Geigenschule. Der Charakter seiner Tonschöpfungen liegt an der Grenze von Klassik zur Frühromantik. Die drei Sätze seines Violenkonzertes gaben den beiden Solistinnen reichlich Gelegenheit, im warmen klangvollen Miteinander, aber auch im unterhaltsamen musikalischen Gedankenaustausch ihre Virtuosität zu demonstrieren. Ganz besonders kam ihr "Gesang" im Mittelsatz, Romanze, zum feinen Pizzicato der Streicher zur Geltung. Das Final Rondo forderte extreme spieltechnische Fertigkeiten von den beiden Solistinnen und fand seinen Höhepunkt in einer wunderbaren Doppelkadenz.

Mit der Ouvertüre zur Oper "Idomeneo" von Mozart beschloss das Orchester unter dem fordernden, präzisen Dirigat von Volker Christ den ersten Teil des Programms.

Die Sinfonie Nr. 30 C-Dur Hob. I: 30 von Joseph Haydn, der man später den Beinamen "Alleluja" gab, eröffnete den zweiten Teil des Abends. Heiterkeit und optimistische Stimmung versprühte Haydns Musik, die vor allem im Mittelsatz, Andante, der Solo-Flötistin der Philharmonie, Andrea Beck, Gelegenheit bot, sich mit bezaubernden, solistischen Einwürfen zu Wort zu melden.

Für das festliche Finale dieses Weihnachtskonzertes verstärkte sich das Orchester um etliche Bläser, und es erklang die Jubel-Ouvertüre op. 59 von Carl Maria von Weber. Das Werk schaut hier in Baden-Baden auf eine lange Tradition zurück, wurde es doch schon im August 1862 zur Eröffnung des damals neuen Theaters am Goetheplatz aufgeführt. Und auch in diesem Weihnachtskonzert der Philharmonie verfehlte es seine festlich jubelnde Wirkung nicht mit der Hymne "God save the King" als nachdrücklich hoheitsvollen Schluss und Höhepunkt.