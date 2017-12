Spurensuche: Pioniere, Pläne und ein "Tatort"

Baden-Baden - Vier Jahrzehnte sind in diesem Jahr seit der Stilllegung der Baden-Badener Stichbahn von Oos ins Zentrum vergangen (wir berichteten am 23. Dezember). Im zweiten und letzten Teil der kleinen Serie zeigen wir auf, welche Spuren von der Eisenbahnstrecke noch heute zu sehen sind.

Die Deutsche Bundesbahn, die zuletzt die Bahnstrecke betrieben hat, ist zusammen mit ihrem Pendant im Osten Deutschlands, der Deutschen Reichsbahn, 1994 in der Deutschen Bahn aufgegangen. In der historischen Sammlung der bundeseigenen Aktiengesellschaft in Berlin findet sich nicht ein einziges Zeitdokument der Baden-Badener Bahnstrecke. Und auch im konzerneigenen Museum in Nürnberg gibt es nur ein Bild aus Baden-Baden: Es zeigt eine schwere Dampflok beim Wassertanken um 1940. Allerdings ist anhand der Fotografie nicht zweifelsfrei klar, ob das Bild wirklich am Stadtbahnhof entstanden ist oder in Oos.

Das Archiv der Bundesbahndirektion Karlsruhe ist nach deren Auflösung Ende 1993 an das Generallandesarchiv in Karlsruhe gegangen. Dort befinden sich deshalb heute einige Akten, Gleis- und Gebäudepläne zum Baden-Badener Stadtbahnhof: Einzelne Dokumente stammen aus der Anfangszeit der Bahn aus dem 19.Jahrhundert. Aber auch dort sind keine Aufnahmen im Bildarchiv vorhanden. Allerdings gibt es in zwei Akten Bilder vom Bahnbetrieb: So finden sich in einer Akte zu den "Stellwerksanlagen Baden-Baden" sieben Schwarz-Weiß-Innenaufnahmen des Stellwerks. Es lag einst direkt am Bahnübergang Waldseestraße zwischen den Gleisen und ist von 1895 bis 1977 in Betrieb gewesen. Die andere Akte mit dem Titel "Baden-Oos - Baden-Baden (Strecke 4241)" enthält einen Umschlag mit acht Schwarz-Weiß-Fotos vom Empfangsgebäude, dem Güterschuppen und den Gleisanlagen aus den 1970er Jahren.

Stilllegungsgesuche und Beschwerden der Baden-Badener Stadtspitze über die Stichstrecke sind seit Anfang der 1950er Jahre in den Akten im Generallandesarchiv dokumentiert. Die Bundesbahn hält trotzdem lange an der Seitenbahn fest: Eine Akte dokumentiert Überlegungen, dass die Bundesbahn noch 1969 trotz sinkender Transportraten den Bau einer neuen einstöckigen Güterhalle mit einer Lagerfläche von 550 Quadratmetern plant. Im Keller sind Unterrichtsräume und Umkleiden vorgesehen, und im Erdgeschoss soll eine Zollabfertigungsstelle entstehen. Die Halle soll aus Betonfertigteilen gebaut werden. Doch die Pläne verschwinden acht Jahre vor der Schließung des Bahnhofs rasch im Archiv.

Über die meisten Fotos (mehr als 30 Stück) in einer öffentlichen Sammlung zum Stadtbahnhof verfügt das Baden-Badener Stadtarchiv. Die Aufnahmen aus unterschiedlichsten Epochen dokumentieren die bewegte Geschichte des Stadtbahnhofs und sind Schätze für Eisenbahnfans: So hat etwa der bedeutende Baden-Badener Fotograf Gustav Salzer (1854-1910) den Bau des neuen Empfangsgebäudes parallel zum alten mit mehreren Bildern schon 1894/1895 festgehalten. Zu dieser Zeit werden viele gekrönte Häupter am Baden-Badener Stadtbahnhof empfangen.

Stationsvorstand mit Orden überhäuft

Der Stationsvorstand Kratt wird durch sie mit Orden überhäuft. Er gehört zu den bestdekorierten Eisenbahnbeamten im Deutschen Reich: Ein Bild dokumentiert das. Weitere Aufnahmen im Stadtarchiv zeigen Empfänge des badischen Adels am Bahnhof. Und spätere Fotos dokumentieren französische Militärparaden am Bahnhof nach dem Zweiten Weltkrieg sowie den Empfang des Schahs von Persien 1955.

Vom Bahnbetrieb selbst gibt es aber auch im Stadtarchiv nur weniger Bilder, die vorhandenen sind aber sehr wertvoll für Eisenbahnfans: Das imposanteste Bild stammt von einem unbekannten Fotografen und zeigt um 1900 die gesamte Bahnanlage des Stadtbahnhofs mit einem Dampfzug mit Wagen der Baden-Badener Spedition Devant im Vordergrund. Und ein Bild aus der Nachkriegszeit, das von dem vielleicht größten Kenner des Stadtbahnhofs, Peter Letulé (in diesem Jahr verstorben), stammt, zeigt den Wasserturm und Lokschuppen an der Waldseestraße mit einer alten badischen Tenderlok. Neben den Bildern findet sich eine interessante Akte aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs im Stadtarchiv: Sie verrät, dass die Stadtwerke Baden-Baden im September 1942 mit der Planung des Gütertransports im Stadtgebiet mit den kurstädtischen Straßenbahnen beauftragt worden sind. Durch den Transport von Waren auf der Schiene statt mit Lastkraftwagen sollte Treibstoff gespart werden.

Die Planer der Stadtwerke schlagen eine eingleisige, 340 Meter lange Anschlussstrecke vor, die auf Höhe des Gutleuthauses vom bestehenden Straßenbahnnetz abzweigen und hinter der damaligen Güterhalle zur Laderampe der Reichsbahn führen soll. Im Juni 1943 wird ein entsprechender Vertrag unterschrieben. Darin wird festgelegt, dass die provisorische Gleisverbindung zwischen Reichsbahn- und Straßenbahngleisen spätestens ein Jahr nach Ende des Krieges beseitigt werden muss. Dazu kommt es aber erst gar nicht: Das Projekt wird in den beiden letzten Kriegsjahren nicht verwirklicht. Die Planung wird am 11. März 1946 aufgehoben.

Einen kleinen Schatz vom Stadtbahnhof hütet das Mercedes-Benz-Archiv in Stuttgart: Ein Foto zeigt den Automobilpionier Gottlieb Daimler (1834-1900) am 13. Oktober 1887 am Bahnhof der Kurstadt an der Oos: Er stellt dort eine motorisierte Draisine vor, die von einem schnelllaufenden luftgekühlten Ein-Zylindermotor angetrieben wird. Mit dem kleinen Schienenfahrzeug erreicht Daimler damals eine Geschwindigkeit von bis zu 20Stundenkilometern auf den Bahnhofsgleisen. Vor dieser Präsentation am Bahnhof stellt Daimler an diesem Tag den neuen Daimler-Motor als Antrieb des Motorboots "Rems" auf dem Baden-Badener Waldsee oberhalb des Bahnhofs in Anwesenheit der großherzoglichen Familie vor.

Über 150 Jahre alte Schienen der Seitenbahn sind übrigens bis heute in der Aubrücke verbaut: Zehn Jahre nach der Einweihung der Strecke von Oos nach Baden sind 1855 die Gleisanlagen des Endbahnhofs samt der Stichstrecke, wie alle anderen Schienenstränge im Großherzogtum Baden auch, von Breitspur (1,60 Meter) auf die bis heute gültige Normalspur (1,435 Meter) umgespurt worden. Einige der abgebauten Schienen sind für den Bau der Aubrücke verwendet worden. Sie machen diese Brücke zu einem Relikt der badischen Eisenbahngeschichte. Dies hat der Historiker Michael Kopfmann in einem kleinen Buch dokumentiert.

Und es existieren auch einige Filmdokumente: So gibt es in der Tatort-Folge 38 "Playback oder die Show geht weiter" aus dem Jahr 1974 eine dreiminütige Szene am Stadtbahnhof. Und in "Die Lümmel von der ersten Bank 1. Teil - Zur Hölle mit den Paukern" aus dem Jahr 1968 gibt es eine Empfangsszene auf dem Bahnsteig mit Hannelore Elsner und Georg Thomalla. In der Folge "Griff ins Bahnarchiv - Nr. 279" der beleibten Sendereihe "Eisenbahnromantik" des SWR wird ein längerer Beitrag über den Stadtbahnhof und die Strecke aus dem Jahr 1964 gezeigt.

Empfangsgebäude als Bausatz zu haben

Am bekanntesten bei Eisenbahnfans ist das Empfangsgebäude. Denn es wird seit Jahrzehnten als Bausatz der Firma Vollmer verkauft. Bis heute ist es in den Modellbahnspurweiten H0 und N erhältlich. Allerdings haben die Modellbauer auf die Nachbildung des einstigen Fürstensaals verzichtet. Der Bahnhof im Modell ist daher kürzer als im Original. Auch der Autor besitzt so ein Exemplar, mitsamt dem original getreu nachgebildeten Gleisvorfeld.