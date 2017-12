Sechs Solisten auf dem Podium Von Karen Streich Baden-Baden - Weihnachten ohne Konzert des Jugendorchesters ist für viele Baden-Badener fast unvorstellbar. Auch in diesem Jahr konnte Dirigent Karl Nagel seinem Publikum ein Weihnachts-Barockkonzert mit gleich sechs Solisten und einem gut funktionierenden Orchester in der festlich geschmückten Spitalkirche anbieten. Der Trompeter Stephan Börsig eröffnete den Konzertabend mit fröhlichen Fanfarenklängen aus der Sinfonia für Trompete und Orchester des spätbarocken Venetianers Antonio Caldara. Das recht gut reagierende Orchester musizierte vom Altarraum aus, umgeben von Tannenbäumen und rot leuchtenden Weihnachtssternen. Mit dem Konzert Nr. 1 für Violine und Orchester a-Moll von Jean-Baptiste Accolay präsentierte sich die jüngste Solistin der Veranstaltung, die neunjährige Gloria Wagner, mit recht flüssiger, musikalisch durchdachter und exakter Spielweise. Nur zeigte sich das spätromantische Werk Accolays ein wenig ungewöhnlich in einem Barockprogramm. Die Wagners haben sich in der Kurstadt bereits einen guten Namen als Musikerfamilie erspielt, und so leistete auch Mutter Irina, am Cembalo alle Programmpunkte begleitend, ihren Beitrag zum guten Gelingen. Aber damit noch nicht genug, als hervorragende Pianistin präsentierte sie aus dem "Wohltemperierten Klavier" Teil 2 BWV 872 Präludium und Fuge in Cis-Dur. Leider hatte sie für ihren Vortrag weder ein Cembalo noch ein Klavier zur Verfügung und musste sich mit einem elektrischen Klavier zufrieden geben, dessen Klang verschwamm in der sonst guten Akustik der Spitalkirche. Felix Palmen, seit vielen Jahren treues Mitglied des Jugendorchesters und Konzertmeister, und Charlotte Reece, 2. Konzertmeisterin und nach ihrem Abitur weiterhin dem Jugendorchester treu geblieben, zeigten sich beide in diesem Konzert als äußerst virtuose Solisten in dem höchst anspruchsvollen Konzert für zwei Violinen und Orchester d-Moll BWV 1043 von Johann Sebastian Bach. Dabei musizierten beide jungen Geiger gut aufeinander abgestimmt. Die Flötistin Anette Bronner, ebenfalls ehemaliges Mitglied des Jugendorchesters und heute Musik- und Flötenlehrerin an einem Gymnasium in Freiburg, konnte Karl Nagel als Solistin für das Konzert für Flöte und Orchester g-Moll, "La Notte", von Antonio Vivaldi gewinnen. Bronner interpretierte die verzierungsreiche, äußerst schwierige Komposition in wechselnden Tempi der einzelnen Sätze mit bewundernswerter Selbstverständlichkeit und Perfektion, so dass es ein Genuss war, ihrem Spiel zu lauschen. Wie schon zu Beginn mit der Ouvertüre gestaltete der Trompeter Stephan Börsig als Solist auch das Finale dieses Barockkonzertes. Die Suite für Trompete und Orchester D-Dur von Georg Friedrich Händel bescherte mit ihren fünf Tanzsätzen dem Publikum einen musikalisch vielseitigen, unterhaltsamen, festlichen Abschluss des Konzertabends in der Spitalkirche.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bietigheim

Ausklang des Lutherjahrs Bietigheim (manu) - Eine stilvolle musikalische Würdigung der Reformation zum Abschluss des Lutherjahrs gestaltete das Streicherensemble Con Fuoco am Vorabend zum ersten Advent in der Alten Kirche in Bietigheim mit zwei Werken des barocken Meisters Antonio Vivaldi (Foto: manu). » Weitersagen (manu) - Eine stilvolle musikalische Würdigung der Reformation zum Abschluss des Lutherjahrs gestaltete das Streicherensemble Con Fuoco am Vorabend zum ersten Advent in der Alten Kirche in Bietigheim mit zwei Werken des barocken Meisters Antonio Vivaldi (Foto: manu). » - Mehr