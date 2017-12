Stammkunden retten die Bilanz





Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Trotz der besonders üppigen Zahl an Regentagen will kaum einer der Händler auf dem Weihnachtsmarkt im Kurgarten so richtig jammern. Die hohe Zahl an Stammkunden hat die Bilanz der meisten einigermaßen gerettet, selbst wenn diese nicht wirklich rosig ausfällt. Eine Ausnahme macht Laurent aus Straßburg mit seinem Angebot der ewigen Kerze. Er ist in diesem Jahr erstmals dabei und richtig frustriert, ist sein schwimmendes Licht auf dem Weihnachtsmarkt seiner Heimatstadt doch um ein Vielfaches besser nachgefragt als hier. Während er am besten an Touristen aus Belgien, der Schweiz oder Frankreich verkauft, hätten Flanierende aus der Region kaum zum Portemonnaie gegriffen, erzählt er. Das taten sie dafür häufig und gerne am Stand von Sonia Demetz und Tochter Romina mit ihren Skulpturen aus Südtirol. Seit 16 Jahren sind sie schon dabei und stellen beim Umsatz praktisch keinen Unterschied zu den Vorjahren fest. "Es ist wieder gut gelaufen, wir sind sehr zufrieden" strahlt auch Susanna Odak, die für das Gespräch rasch ihre Bodensee-Backstube verlässt, wo sie mit ihren Angestellten wie am Fließband die begehrten "Dinnele" bäckt, herzhaft mit Zwiebeln und Speck oder die vegetarische Variante mit Gemüse und Käse. Auch für ihre Seelen und das Holzofenbrot bildeten sich regelmäßig Warteschlangen vor der Backstube aus Salem, egal, was Petrus dazu meinte. Rolf Schneider bietet mit seiner Edelsteinschleiferei die Möglichkeit, dem Künstler über die Schulter zu schauen. Selbst wenn das Wetter "heuer nicht so gut war", sei es ganz gut gelaufen, meint er kurz und bündig. Viele seiner Kunden, nicht nur die hübschen weiblichen Fans, kamen wegen seiner Scherze zu Maurizio Bernardini, der sich gerne mal verplaudert und bei gegenseitiger Sympathie wahre Köstlichkeiten zaubert in Form feinsten Schinkens mit Streuseln aus gehobeltem, altem Parmesan und einem Dressing aus samtigem Balsamico zum direkten verkosten. Kein Wunder, dass sein Weihnachtsgeschäft super gelaufen ist, denn für den Mann aus Lecce zählt "La Familia" alles, die mit insgesamt vier Ständen hier vertreten ist. An ihrem Schmuckstand "Perlkönig" hat Monika Spor zwar wetterbedingte Einbußen erlitten, dafür aber "sehr nette Leute" kennen gelernt. Beim Malscher Hutverkäufer lief es aufgrund der vielen Regentage ebenso schlechter als in den Vorjahren wie bei Adina Viel und ihren glutenfreien Nürnberger Lebkuchen. Die Baden-Badenerin Diana Wunsch und ihre Tochter Anna-Maria Wieland sind dagegen sehr zufrieden, nachdem sie von ihrem bisherigen Stand im rückwärtigen Teil der Kolonnaden "aufgestiegen sind nach vorne zur Himmelsbühne". Da ihre Hütte zudem ein Dach aufweist, konnten Kunden hier in aller Ruhe ihren kunstvollen Schmuck und Energiebilder in 24-Karat-Blattgold bewundern, Gespräche führen und natürlich kaufen. Auch Wolfgang Staiger, der original Allgäuer Bergkäse anbietet, ist ganz positiv gestimmt. Im Gegensatz zu drei Regentagen im Vorjahr habe es diesmal etwa drei Tage ohne Regen gegeben, scherzt er mit einem Augenzwinkern. Doch seine Käufer seien zu 80 Prozent Stammkunden, die Wert auf guten Service und entsprechende Qualität legen. "Da wären ganz viele sehr traurig, wenn wir nicht mehr kämen", meint er selbstbewusst.

