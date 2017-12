Netzwerk Asyl kritisiert "Aktiv Brücke"

Es sei bedauerlich, dass der kürzlich aufgelöste ebenfalls für Flüchtlinge aktive Verein "Aktiv Brücke", wie im BT berichtet, sein Vereinsvermögen von 22000 Euro und einem Fahrzeug nicht der Caritas oder der Diakonie mit Zweckbindung der Flüchtlingsarbeit übergibt, "sondern einem Verein, dessen Vorsitzender auch Vorsitzender der Aktiv Brücke ist", heißt es. "Dem Netzwerk Asyl sind Spender bekannt, die über die Höhe der Restmittel und deren Weiterleitung an die Kampfkunst Akademie irritiert sind. Für die Flüchtlingshilfe wäre es fatal, wenn Sponsoren und Spender den Eindruck bekämen, finanzielle Zuwendungen seien nicht mehr gefragt."

Das Netzwerk Asyl sehe in der täglichen Betreuung immer wieder dringlichen Bedarf auch an finanzieller Unterstützung, heißt es. "So suchen die Bike Docs händeringend nach Material oder Spenden. Die W-Lan-Ausstattung der Unterkünfte ist mangelhaft, und nur über das W-Lan besteht der wichtige Kontakt zur Familie im Herkunftsland. Ein VHS-Kurs für Mütter mit Kindern wäre wichtig. Familienbetreuung und -förderung bräuchten Mittel, ein Musikprojekt sucht nach finanzieller Unterstützung, auch hier ließe sich eine Bedarfsliste beliebig erweitern."

Unzutreffend und irreführend seien Äußerungen der "Aktiv Brücke", die den Anschein erweckten, dass ehrenamtliches Engagement überflüssig geworden sei, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Netzwerk Asyl sieht weiter großen Bedarf an Unterstützung. "Viele Geflüchteten leben bereits einige Zeit hier. Damit individualisiert sich der Unterstützungsbedarf: Gerade Personen, die auf dem Weg zu Ausbildung, Arbeit oder Studium sind, benötigen intensive Unterstützung um bürokratische Hürden meistern zu können", heißt es. Wohnungssuche sei ohne Unterstützung Deutscher kaum möglich. Die Betreuung laufender Asylverfahren oder Ablehnungsverfahren beschäftige den Arbeitskreis Asyl mehr denn je. Gezielte Sprachförderung durch Ehrenamtliche finde nach wie vor statt, oft in Kleinstgruppen oder ganz individuell bezogen auf die jeweilige Lebenssituation, zusätzlich zu VHS-Kursen. Begleitung zum Arzt oder ins Krankenhaus sei ebenfalls eine wichtige Unterstützungsleistung durch Ehrenamtliche. Die Liste lasse sich fortsetzen.

"Insbesondere die Gruppe der Personen, die keinen Zugang zu Gesellschaft und Arbeitsmarkt haben, hat massive Schwierigkeiten mit dem Spracherwerb. So auch diejenigen, die aufgrund vorliegender Abschiebebescheide, die nicht durchgeführt werden können, in Resignation versinken. Hier liegt ein hochbrisanter und dringend notwendiger Bedarf an Integrationsunterstützung vor. All diese Menschen brauchen verlässliche und kompetente Ansprechpartner vor Ort", so die Mitteilung. Dafür seien ehrenamtliche Unterstützerkreise in den Flüchtlingsunterkünften äußerst hilfreich - auch in der Vermittlung deutscher Kulturgüter. Auch die Ehrenamtlichen des Patenschaftsprojektes der Caritas suchten weitere Hilfe, um individuelle Betreuung zu ermöglichen. "In dieser Situation den Anschein zu erwecken, es sei alles in trockenen Tüchern, ist eine fahrlässige Verzerrung der Wirklichkeit", schreibt das Netzwerk.