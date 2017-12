Maultaschenhimmel spannt sich über Neuweier

Baden-Baden - Ein großer Bund Petersilie, einige Zwiebeln, Knoblauch und ein großer Berg von frischem gewaschenem Spinat: Die Zutaten, die Hobby-Koch Gerhard Hippler auf dem Arbeitstisch in der Küche des St.-Michael-Heims in Neuweier anrichtet, sollen im Laufe des Abends beim ersten Maultaschen-Workshop im Rebland verarbeitet werden.

Rund eineinhalb Jahre ist es her, dass das BT über die Leidenschaft des gebürtigen Schwaben, Maultaschen herzustellen, berichtet hat. Daraufhin hätten sich verschiedene Leute bei ihm gemeldet und gefragt, ob er für sie welche zubereiten würde. "Manche haben bei mir an der Haustüre geklingelt und wollten gleich welche mitnehmen", berichtet Gerhard Hippler über die Resonanz des BT-Artikels.

Deshalb ist im Gesangverein "Yburg" Neuweier, in dem Gerhard Hipplers Frau Gaby mitsingt, im vergangenen Jahr die Idee entstanden, für die vielen Interessenten einen Maultaschen-Workshop zu veranstalten. Gesagt, getan. Zwölf Leute haben sich an diesem Abend in der St.-Michael-Küche eingefunden. Die Damen und Herren des Gesangvereins "Yburg" sind an den weiß-dunkelrot längs gestreiften Kochschürzen zu erkennen. An dem Koch-Event nehmen auch einige "von außerhalb" teil, die unbedingt die Kunst der Maultaschenherstellung kennenlernen wollen. Zur Begrüßung stoßen die Teilnehmer mit heimischem Sekt an. "Die Messlatte ist bezogen auf Qualität und Umfang hoch", sagt der Maultaschenkoch und spielt damit auf den vorangegangenen Kochabend mit mehr als 20Teilnehmern an. Ein Dreigang-Menü soll am Ende des Abends die Gäste in den Maultaschenhimmel bringen.

Doch zunächst müssen die Zutaten für die Füllung zerkleinert werden. Die blank geputzten Schüsseln stehen bereit, die Messer sind gewetzt, und schon geht das Schnippeln los. "So klein, wie möglich", lautet die Ansage des Chefkochs. Auf dem Herd köchelt bereits Fleischbrühe vor sich hin. Mehr als acht Liter hat Gerhard Hippler für die Variante "Maultaschen in Brühe" aus Rindsknochen vorbereitet.

Während Ines Vollmer und Gaby Hippler den für die Beilage vorgesehenen Salat putzen und waschen, erzählen die anderen, während sie die Zutaten klein schneiden, über ihre Erfahrungen mit Maultaschen. Begriffe wie "Faulenzer-Maultaschen" und "Hergottsbscheißerle" machen in der Küche die Runde. "Was macht eine Maultasche schwäbisch?", fragt jemand. "Die grüne Füllung, die den Fleischanteil kaschiert", antwortet Gerhard Hippler sachkundig. Er weiß, welche Mehlsorte sich am besten für den Nudelteig eignet, damit dieser nicht zu trocken, nicht zu klebrig und auch nicht zu weich ausfällt.

Denn die Zubereitung des Teigs birgt etliche Fallstricke. Deswegen befinden sich unter den Teilnehmern auch solche, die erste ernüchternde Erfahrungen bei der Herstellung von Maultaschen gesammelt haben und nun lernen wollen, was sie anders machen müssen. Ein zusätzlich ausgehändigtes und auf drei Seiten gedrucktes Rezept gibt Orientierung. Immer wieder mischt sich Gelächter der Teilnehmer unter das Geklapper mit dem Küchengeschirr. Es herrscht eine heitere Stimmung bei dem Maultaschen-Workshop.

Damit der Spinat seinen vollen würzigen Geschmack entfalten kann, wird dieser nur in wenig Wasser gekocht und später abgekühlt mit der aus Kalbsbrät und Hackfleisch bestehenden Fleischmischung, sowie den kleingeschnittenen Schalotten und Schnittlauch vermengt. Zwei Teilnehmer hantieren nun mit Eiswürfeln, damit der Spinat schneller abkühlt.

Besonders kniffelig wird es, als Gerhard Hippler seine Nudelmaschine anwirft und die Teilnehmer nacheinander längliche Teigplatten formen. Zu dritt jonglieren die Küchenmeister den ersten von etlichen Teigstreifen auf eine größere Arbeitsfläche und setzen Häufchen mit der Fleisch-Spinatmischung darauf. "Echte Maultaschen werden gefaltet", sagt der Maultaschen-Experte und klappt schwungvoll die überstehende Teigfläche über die Füllung, nachdem flinke Hände eine Seite mit Eiweiß bepinselt haben.

Nach rund einer Stunde liegen mehr als 105 Exemplare mit einer leichten Puderschicht aus Mehl auf der Arbeitsfläche. Auf dem Herd nebenan siedet bereits das Nudelwasser, in dem die ersten Maultaschen köcheln.

Draußen im Saal des St.-Michael-Heims haben einige Leute stilvoll die Tafel gedeckt. Auch stehen die fertig angerichteten Blattsalate für den dritten Menü-Gang - Maultaschen mit Rührei und Kartoffelsalat - bereit. Zuvor kommt aber noch der Genuss von in Zwiebeln geschmelzten Maultaschen.

Am Ende des Abends steht eine Stunde Maultaschen-Genuss rund vier Stunden Maultaschenzubereitung gegenüber. Doch die Sängerinnen und Sänger des Gesangvereins Yburg sind sich sicher, die Gaumenfreude und die gemeinsame Freude bei der Zubereitung werden unübertrefflich sein.