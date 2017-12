Falsche Gangster und komische Ämter

Baden-Baden - Haben Sie sich schon einmal gefragt, was in einem Zooamt entschieden wird, oder wie es in Deutschland möglich ist, das Recht auf ungezügelte Gewaltausübung zu erhalten? Dann (und nicht nur dann) sollten Sie jetzt weiter lesen, denn der Alltag liefert uns BT-Redakteuren oft die witzigsten und besten Antworten auf nie gestellte Fragen - und ab und zu tragen auch wir Zeitungsschreiber selbst dazu bei. Das wollen wir Ihnen in unserer kleinen Sammlung der Stilblüten nicht vorenthalten, getreu dem (ironischen) Motto: "Den Fehler, den man selbst geübt, man auch wohl an dem andern liebt" - Zitat Johann Wolfgang von Goethe.

Und so beginnen wir mit ungezügelter Gewalt, mit der rohen Tat. Sie wissen schon: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Denn die rebländischen Fastnachter plagten sich vor einigen Monaten mit dem Schreckgespenst, ihr traditionsreicher Fastnachtsumzug könnte behördlichen Sicherheitsbedenken zum Opfer fallen, da immer wieder betrunkene und streitsüchtige (meist) Jugendliche für Aufruhr und Ärger sorgten. Dagegen galt es, etwas zu unternehmen und was wäre da besser als die Erlaubnis, mal so richtig zurückzuhauen, ganz im alttestamentarischen Sinne. Und so räumte ihnen der Schreiber dieser Zeilen auch unbefangen und ohne Skrupel das uneingeschränkte Haurecht ein, schließlich sollte es den Störenfrieden mal so richtig an den Kragen gehen - und zu sehen hätte es dann sicher auch noch mehr gegeben. Aber nein, so martialisch sind wir beim BT dann doch nicht. Der Kollegin, die Korrektur las, fiel der Fauxpas des Griffelspitzers auf - er hatte ein "s" vergessen. Das wurde dann natürlich flux behoben, und so haben die Fastnachter dann doch nur das Hausrecht bekommen. Naja, interessant wäre es sicher geworden.

Reichlich abenteuerlich ging es auch auf einem Konzert eines Baden-Badener Chores zu. Denn der überzeugte die Zuhörer mit einigen Hits von Udo Jürgens, doch dabei nahmen die Zuschauer das mit dem "griechischen Wein" etwas zu wörtlich - Bacchus jedenfalls muss einen ekstatischen Abend erlebt haben, denn, so schrieb die vom BT beauftragte freie Mitarbeiterin, zum Ende erklang das abschießende "Ich war noch niemals in New York" - wer also da noch nicht völlig im Delirium war, schien spätestens hier der Anziehungskraft des so leidenschaftlich besungenen Rebsaftes anheim zu fallen, dass der sprichwörtliche spirituose Abschuss alle Besucher dahinraffte. Doch lustig war das sicher und zudem auch noch höchst musisch, denn schon der griechische Philosoph Platon soll gesagt haben: "Die Trinkgelage, bei denen ein gelegentlicher Rausch nicht ausgeschlossen sein soll, sind als pädagogische Übungen zu organisieren, welche den Trinkenden zur Ertragung von Lust und Genuß geschickt machen, ihn lehren sollen, in der Befriedigung seiner Begierden Herr seiner selbst zu bleiben." Na dann, Prost. Was so ein fehlendes "l" in dem Wort abschließend doch bewirken kann...

Absolut unglaublich und heldenhaft klingt auch folgende Geschichte. Wollte doch ein Räuber in Baden-Baden einige Passanten um ihr Hab und Gut erleichtern. Dabei hatte er nicht mit einem beherzten Mitbürger gerechnet. Denn der setzte sich nicht nur vehement zu Wehr und schlug den Täter in die Flucht, nein, er nahm auch noch genau Maß, um der Polizei alle wichtigen Infos zur Fahndung weitergeben zu können. Und so teilten die Beamten dem BT am nächsten Tag mit, "der Angreifer war etwa 176 Zentimeter groß". Respekt. Ganz sicher?

Waren es doch nicht nur 174 Zentimeter? Oder 177? Also entweder war der Mitbürger ein erfahrener Schneider oder Sargschreiner, oder der Beamte in der Polizeipressestelle hat die falsche Taste auf der Tastatur erwischt und wollte eigentlich schreiben, der Räuber war zirka 1,75 Meter groß: Wir wissen es nicht - hoffen wir nur, es wurde niemand Falsches verhaftet. Also, an alle Häftlinge mit der Körpergröße 1,76 Meter: Fordern sie eine Revision. Sie waren wohlmöglich gar nicht gemeint!

Bauklötzchen gestaunt hat der BT-Redakteur auch über eine neue Praxis bei der Bundeswehr, die ihm auf der Facebook-Seite des Badischen Tagblatts zugetragen wurde. Ja, auch so was haben wir - schauen Sie mal drauf, es lohnt sich (an den Chef des Schreibers, der mitliest: Kriege ich für diesen Satz jetzt eine Gehaltserhöhung?). Jedenfalls wird auf jener Seite viel zu den minütlich aktualisierten Infos kommentiert und so erwähnte eine Baden-Badener Nutzerin denn auch die Praxis der unehrenamtlichen Entlassung eines Soldaten. Tja, was das ist, da war der Redakteur ratlos (jetzt ist die Gehaltserhöhung wohl wieder hinfällig, oder Chef?). Wohlmöglich darf der arme Mann sich jetzt nie mehr einem gemeinnützigen Verein auch nur nähern oder sonst irgendetwas uneigennützig Gutes tun, für das er kein Geld erhält - auf der moralischen Ebene sicher eine harte Strafe. Aber eigentlich spielte wohl die Autokorrektur ihres Handys oder PCs der Nutzerin nur einen Streich, denn die forderte natürlich eine unehrenhafte Entlassung des Soldaten - tja, Maschinen können leider nicht denken, aber manchmal sorgen sie so wenigstens dafür, dass wir etwas zu schmunzeln haben.

Über eine ganz neue Institution wurde die BT-Redaktion kürzlich von einem ihrer Fotografen informiert. Denn der hatte aus einem Flugzeug zum ersten Mal überhaupt das bisher geheimgehaltene Zooamt in Baden-Oos im Bild festgehalten. Und wieder war der Schreiber ratlos (jetzt ist das mit der Gehaltserhöhung wohl endgültig durch). Was, das gibt's in Oos? Und was wird da gemacht? Über die Einfuhr von Elefanten und Tigern entschieden? Muss da jedes Tier, das in einen deutschen Zoo kommt, erst untersucht werden? Ist das nicht gefährlich? Stellen Sie sich nur vor, da büxt mal so ein Dickhäuter oder ein Sibirischer Tiger aus? Kein Mensch in Oos ahnt doch etwas von dieser Gefahr. Skandal. Wobei: Bei dem, was da in Oos gerade alles gebaut wird, könnte das Zooamt ja mal für den ein oder anderen Tag einen Elefanten zu Transportzwecken ausleihen - funktioniert in Indien perfekt - artenschutzrechtlich ist das ganze natürlich eher bedenklich, aber wir schätzen mal, dass dieses ominöse Zooamt da schon ein Auge drauf hat. Übrigens haben die Behörden sich an der Tür von diesem rätselhaften Gebäude verschrieben - da steht nämlich irgendwas von Zoll, aber das ist bestimmt alles nur Tarnung - oder was meinen Sie?

Möglicherweise etwas mit Täuschen und Tarnen hat auch eine Ankündigung einer Baden-Badener Kirchengemeinde zu tun. Denn dort ist von jungen Senioren die Rede. Nun sind junge Senioren per Definition eines weit verbreiteten gelben Regelwerks (Duden) aber irgendwie ein Widerspruch in sich. Stellt sich also wieder mal die Frage, ab wann ein Senior ein Senior ist und ab wann ein Junger ein Senior ist, oder doch andersrum? Wo könnten wir das also nachfragen? Vielleicht bei den Fußballern. Denn da gelten allerorten Spieler der ersten, zweiten und falls vorhanden dritten Mannschaft, also ziemlich alle Aktiven über 18 Jahren, als Senioren. Aber nein. In der Veranstaltung geht es um einen Film mit einem 92-Jährigen, von Fußball ist keine Rede. Oder sind wir hier unvermittelt in einen Wirtschaftsdiskurs geraten? Vielleicht treffen sich ja die Seniorchefs sämtlicher Firmen in Baden-Baden zum Austausch darüber, ab wann der gerade aus der Schule oder Uni ins Erwachsenenleben gefallene Bub in des Vaters Fußstapfen treten kann. Doch wieder hält uns die Ankündigung nur den 92-jährigen Großvater entgegen. Von Firmen und Dialog ist keine Rede. Na dann ist das wohl ein klassischer Fall von: "Jeder will alt werden, aber keiner will alt sein" (Entschuldigung, der Schreiber redet sich da leicht, hat er doch noch die "2" vorne) oder "jeder ist so alt, wie er sich fühlt".

Naja, sei's drum. Der BT-Redakteur wirft jetzt für die letzten zwei Sätze jedenfalls mal fünf Euro ins Phrasenschwein und wünscht Ihnen allen einen schönen Tag. Machen sie das Beste draus - und vielleicht haben sie ja jetzt ein Schmunzeln auf den Lippen.

