Messerattacke in Oos: Opfer schwer verletzt Baden-Baden (red) - Ein 30-Jähriger wurde in den frühen Morgenstunden des gestrigen Neujahrstages auf einem Fußweg unweit der Sinzheimer Straße in Oos Opfer einer Messerattacke. Dies geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg hervor. Der Mann war ersten Ermittlungen zufolge nach einer Silvesterfeier gegen 5 Uhr stark alkoholisiert zu Fuß zwischen der Festhalle und dem Ufer der Oos unterwegs, als er mutmaßlich unweit eines Spielplatzes von mehreren Männern mit einem Messer attackiert wurde. Nach dem Angriff gelang es dem schwer verletzten Opfer zwar noch, selbstständig Hilfe zu organisieren, letztlich musste der 30-Jährige aber zur intensivmedizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei haben Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Totschlags aufgenommen. Zeugen, die zwischen 4.30 Uhr und 5.30 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Ooser Festhalle bemerkt haben, werden gebeten, sich telefonisch mit den Beamten der Kriminalpolizei unter (0781) 212820 in Verbindung zu setzen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Mann mit Messer angegriffen Baden-Baden (red) - Ein 30-Jähriger ist am Montag in Baden-Baden Opfer einer Messerattacke geworden. Der Mann wurde laut der Polizei vermutlich von mehreren Tätern angegriffen. Er musste intensivmedizinisch betreut werden. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Ein 30-Jähriger ist am Montag in Baden-Baden Opfer einer Messerattacke geworden. Der Mann wurde laut der Polizei vermutlich von mehreren Tätern angegriffen. Er musste intensivmedizinisch betreut werden. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr