Bald wieder Saufang im Einsatz?

Im U-Ausschuss zur Zulagenaffäre an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg werden auch Ministeriumsvertreter befragt. Ein Zeuge gibt dabei zu, sich zuvor mit anderen Zeugen getroffen zu haben - ein Vorgang, der Ministerin Theresia Bauer (Grüne) in Bedrängnis bringt.