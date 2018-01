Erhebliche Baum-Verluste in der Allee

Baden-Baden - Der freundliche Name täuscht: Sturmtief "Burglind" fegte gestern zwischen 7.30 und 8.30 Uhr teilweise mit Orkanböen über die Kurstadt und sorgte vor allem in der Lichtentaler Allee für größere Schäden. Mehrere Straßen mussten wegen umgestürzter Bäume zeitweise gesperrt werden.

Für die Baden-Badener Feuerwehr war es ein anstrengender Morgen, denn man verzeichnete insgesamt 26 Einsätze, bei denen auch ein Feuerwehrmann verletzt wurde. Am Jägerweg in der Cité deckte der Sturm großflächig ein Blechdach ab. Ansonsten ging es zahlreichen Bäumen an den Kragen, die der Gewalt der Windböen weichen mussten, weil sie im völlig durchfeuchteten Untergrund keinen Halt mehr fanden.

Am schlimmsten traf es dabei die Lichtentaler Allee im Bereich zwischen Brenners Park-Hotel und dem Stadtmuseum, wo insgesamt fünf Bäume den Besuch von "Burglind" nicht überstanden. Gartenamtsleiter Markus Brunsing sprach gestern von einem "erheblichen Verlust". So stürzte eine ganz markante, mehr als 30 Meter hohe Ulme um, die mit etwa 120 bis 130 Jahren der älteste und größte Baum dieser Art in der Allee war. Die Ulme riss dabei auch noch eine große Linde und eine kleinere Kirsche um, zudem wurde eine Eibe schwer beschädigt. Außerdem fiel in diesem Bereich auch noch die sogenannte "Schillerlinde" dem Sturmtief zum Opfer. Bei ihr handelte es sich um einen Nachfolgebaum für die 1859 anlässlich des 100. Geburtstags von Friedrich Schiller gepflanzte Linde. Für all diese Bäume soll es nach Auskunft des Gartenamtes Nachpflanzungen geben.

Auch der Straßenverkehr war gestern beeinträchtigt durch die Folgen der Windböen. So zwang ein umgefallener Baum an der oberen Fremersbergstraße im Bereich der Entenstallhütte zu einer zeitweisen Sperrung der Landesstraße vom Rebland nach Baden-Baden - bereits ab dem Varnhalter Ortsausgang wurde der Verkehr über Sinzheim umgeleitet. Auch auf der Bergstrecke von Selbach in die Kurstadt (Wolfsschlucht) blockierte ein umgefallener Baum am Morgen die Fahrbahn. So gab es erhebliche Verzögerungen für die Busse auf den Linien 214 und 216, die eine Zeit lang nicht mehr nach Fahrplan unterwegs sein konnten.

Eine in der Höhe der Gutenbergstraße umgestürzte Linde hatte eine erhebliche Staubildung auf der B500 zur Folge. Weitere Bäume wurden von "Burglind" unter anderem in Ebersteinburg, in der Ooser Burgstraße und in der Straße An der Sägemühle "gefällt". Gesperrt werden mussten zeitweise auch die Wasserfallstraße in Geroldsau und die Straße zur Roten Lache. Beim Forstamt wurden die Folgen des Sturmtiefs gestern nach Auskunft von Stadt-Pressesprecher Roland Seiter als "nicht dramatisch" bezeichnet. Es seien nur einzelne Bäume gefallen, großflächige Verwüstungen wie bei Sturm "Lothar" habe es nicht gegeben.

Die Stadtverwaltung warnt aber davor, zurzeit im Stadtwald und auch in den Parkanlagen der Innenstadt spazieren zu gehen, da nicht ausgeschlossen werden könne, dass weitere Äste zu Boden fallen und noch der eine oder andere Baum umstürzt.