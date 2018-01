Maskenbildnerin startet bei Deutscher Meisterschaft

Baden-Baden - Allein dabei zu sein ist für Lena Braunbarth schon ein riesiger Erfolg. Die Auszubildende im zweiten Lehrjahr am hiesigen Theater hat sich für die Deutsche Meisterschaft der Maskenbildner qualifiziert. Sie findet am 11.März statt. Bundesweit sind nur acht Teilnehmer zugelassen.

Die Bewerbungsbögen werden an alle ausbildenden Theater verschickt. Mit einer Skizze und einer fachlichen Beschreibung über die von ihr favorisierten Materialien für das vorgegebene Thema "Monster" musste sich Lena Braunbarth einer Fachjury stellen, die sich unter Hunderten Bewerbern für sie entschied. Das eigentlich sehr dankbare Thema ist sehr weit gefasst. Klare Vorgabe ist jedoch ein Gesichtsteil, das entweder geschäumt sein oder aus Silikon bestehen soll sowie ein Kopfputz oder eine Perücke. Zudem müssen zwei Drittel des Gesichts noch geschminkt werden. In jedem Fall müssen der Gesichtsausdruck sowie eine Missbildung klar erkennbar sein.

Verraten darf die Kandidatin noch nichts über ihre geplante Arbeit, so wollen es die Statuten, doch im Kopf hat sie schon eine ziemlich klare Vorstellung. Bei der zielstrebigen jungen Frau aus Ansbach stand bereits als Elfjährige der Berufswunsch Maskenbildnerin fest: "Es gab keinen PlanB". Sie fand als kleiner Hüpfer das Kinderschminken immer ganz toll, und die Gesichter in "Herr der Ringe" oder im "Tanz der Vampire". Sie will, dass die Zuschauer im Theater "genauso empfinden wie ich, als ich den Grafen von Krolock zum ersten Mal gesehen habe". Nach ihrem Fachabitur in Kunst besuchte sie die einjährige Berufsfachklasse für Maskenbildner an der hiesigen Louis-Lepoix-Schule und leistete anschließend ein vierwöchiges Praktikum am Nürnberger Staatstheater. Chefmaskenbildnerin Anja Dehn vom hiesigen Theater wählte sie im Jahr 2016 aus mehreren Hundert Bewerbern aus.

"Alle drei Jahre stellen wir einen Auszubildenden ein", sagt sie. Ihr gefielen das rege Interesse und der Freigeist von Lena Braunbarth - und dass sie eine Person ist, "die gerne tüftelt und experimentiert". Da sich die Auszubildenden direkt mit in die Produktionen einbringen, wurde von der Kandidatin selbstständiges Handeln erwartet, und "das hat sich bestätigt", so die Chefin. Schon im ersten Lehrjahr durfte sie eine Glatze für den "Egmont" kleben, was sie total cool fand. Denn das, was sich so einfach anhört, ist normalerweise erst Stoff für die Abschlussprüfung.

Lena Braunbarth schätzt die Freiheit sehr, dass sie neben ihren Pflichten viel experimentieren darf. So bereiten ihr historische Frisuren viel Freude, am liebsten aus der Zeit des Rokoko, worauf ihr das Team einen Adventskalender gestaltete mit immer anderen Frisuren hinter jedem Türchen. Sie arbeitet auch gerne mit thermoplastischen Materialien, schmalen Platten, die sich unter Hitze verformen, etwa zu Masken oder Hühnerfüßen. Sie mag an ihrem Job die Vielseitigkeit und den engen Kontakt zu Menschen, einfach die ganze Bandbreite "vom Herummatschen bis hin zu ganz filigranem Arbeiten". Die nächsten Jahre will sie viele Erfahrungen am Theater sammeln, könnte sich dann aber auch einen Ausflug zum Film oder in die Welt der Musicals vorstellen. Auch privat liebt es Lena Braunbarth kreativ, sie backt und bastelt gerne und gestaltet mit Vorliebe Handwerkliches selbst.