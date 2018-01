Nächster Schritt zur Nachverdichtung

Sinzheim - Die Entwicklung des Areals "Glockenweiher" in Sinzheim ist seit vielen Jahren ein Thema in der Gemeinde. Etwa 16 Bauplätze und eine Grünfläche sollen hier bei der geplanten inneren Erschließung entstehen. Das hatte der Gemeinderat im Juni 2016 entschieden. In seiner letzten Sitzung im Jahr 2017 billigte das Gremium nun den Vorentwurf und legte die weitere Vorgehensweise für die geplante Nachverdichtung der Fläche im Sanierungsgebiet OrtskernII fest.

Als Nächstes soll die Planung mit den Grundstückseigentümern der an die vorgesehenen Erschließungsachsen angrenzenden Grundstücke besprochen und deren Mitwirkungsbereitschaft abgeklärt werden. Danach erfolgt eine erneute Beratung im Gemeinderat.

Nachdem im Juni 2016 die Rahmenplanung feststand, arbeitete ein Ingenieurbüro den Vorentwurf aus, der in der jüngsten Sitzung vorgestellt wurde. Wesentlicher Inhalt sind die Erschließungsachsen von der Erlenstraße, der Hauptstraße und der Weiherstraße.

Das 3,4 Hektar große Gebiet wird von öffentlichen Straßen umrahmt. Das erklärte der Planer Klemens Mercsanits in der Sitzung. Durch das Gebiet fließe der verdolte Dorfbach, teilte er mit. Die Grünfläche in der Mitte diene zur Oberflächenentwässerung des Hauptorts, die darunter vorgesehene Regenrückhalteanlage solle durch einen sogenannten Bypass mit dem Bach verbunden werden. Allerdings gehört die Fläche nicht der Gemeinde, wie der Experte auf eine Frage von Kurt Rohner (FDP) mitteilte. Das heißt, die Gemeinde werde sich auch an den Kosten beteiligen müssen. Bürgermeister Erik Ernst ergänzte, dass die Entwässerung mehr als das "Glockenweiher"-Baugebiet umfasse.

Die Erschließung ist verkehrsberuhigt mit Stichstraßen geplant. Gegenüber der Stichstraße zum Friedhof sei eine Zufahrt in das Gebiet geplant mit einem Wendehammer und Parkplätzen, weiter südlich ist bereits an der Hauptstraße (ehemalige Metzgerei Drapp) eine Zufahrt mit Wendemöglichkeit und Parkplätzen vorhanden, ähnliche Straßen sind ebenso von der Weiherstraße (Bereich Hausnummer 3 bis 11) und der Erlenstraße in Höhe der Hausnummer 17 vorgesehen, damit die Müllfahrzeuge rangieren könnten. Von der Eisenbahnstraße sei eine fußläufige Erschließung vorgesehen, die bis zur Erlenstraße durchlässig sei. Durchgangsverkehr solle es nicht geben. Auf den Hinweis von Matthias Schmälzle (Grüne), dass an die Radfahrer gedacht werden solle, sagt der Planer, dass es an einer Kurve sehr eng zugehe und Radfahren hier wohl nicht möglich sei.

Im ersten und zweiten Quartal des neuen Jahres werden nun die Grundstücke bewertet. Das Landratsamt Rastatt nimmt die Bodenordnung vor, und es werden Gespräche mit den Eigentümern geführt. Das teilte der stellvertretende Bauamtsleiter Eberhard Gschwender mit. Im dritten Quartal sollten die Erörterungstermine folgen, im vierten die Ergebnisse der Verhandlungen mit den Eigentümern vorhanden sein. Dann könnten die groben Züge des Bebauungsplanentwurfs feststehen, so Gschwender.

Seit Jahrzehnten werde über das Gebiet "Glockenweiher" gesprochen, sagte Gabriel Schlindwein (CDU). Nun sei die Zeit gekommen, den Eigentümern eine Perspektive zu geben. Matthias Schmälzle hofft, dass die Eigentümer nun mitmachen, und lobte die geplante Nachverdichtung. Siegfried Jung (Freie Wähler) wies auf die Probleme bei Starkregen hin und betonte, dass hier sehr sorgfältig geplant werden müsse.

Bürgermeister Ernst geht davon aus, dass es zu einer deutlichen Verbesserung der Entwässerung kommen werde, und sieht eine "gute Chance", mit den Eigentümern "gute Lösungen" zu finden. Es könne nicht sein, dass Einzelne die Entwicklung blockierten. Auch Simon Huck (SPD) befürwortete den Vorentwurf, der schließlich mehrheitlich vom Gemeinderat gebilligt wurde.