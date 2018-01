Lebendige Beschäftigung mit der Geschichte

Baden-Baden - Klingt nach touristischem Alltag: eine Stadtführung durch die Baden-Badener Innenstadt. Auf dem Weg zum Welterbe haben sich aber einige Stadtführer etwas Neues ausgedacht. Renate Effern, Dr. Ludwig Huber, Ursula Rözel und Martina Simonis zeichnen für eine neue Konzeption einer Tour verantwortlich, die vor Ort die Bewerbung Baden-Badens im Verbund mit anderen "Great Spas of Europe" um den Titel des Unesco-Welterbes architektonisch anschaulich und historisch verständlich macht. Die Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH (BBT) möchte so den Bewerbungsprozess mit einer thematisch passenden Stadtführung auf dem Weg zum Welterbe begleiten und unterstützen. Ein Arbeitskreis aus Stadtführern hat die neue Themenführung erarbeitet und die Guides geschult.

Ludwig Huber übernimmt die erste Stadtführung, zu der nicht nur auswärtige Gäste, sondern auch einige Einheimische gekommen sind. Das ist durchaus im Sinne der Erfinder, erläutert Huber. Man wolle in diesem Jahr vor allem mit der Bewerbung in die Breite gehen und umfassend informieren. Zwölf Stationen im Kerngebiet, das die Bewerbung umfasst, werden angesteuert und vor Ort die Eigenheiten und Stilistik der Bäderkultur des 19. Jahrhunderts sichtbar gemacht. Von der Trinkhalle und dem Kurhaus geht es am Theater vorbei über die Allee zur Stadtkirche, am Palais Hamilton vorbei weiter über die Sophienstraße zum Friedrichsbad.

Huber zeigt auch für ansässige Interessierte durch sein umfassendes Wissen interessante Zusammenhänge zur großen Geschichte auf und ergänzt die Ausführungen zu den einzelnen Stationen gekonnt mit Anekdoten aus der Welt des Adels, ebenso wie mit Berichten über die im 19. Jahrhundert zum Teil darbende Bevölkerung. Die neue Stadtführung berücksichtigt auch die Einbettung der Bewerbung Baden-Badens in die Serie mit den anderen Bäderstädten, indem sie die europäische Perspektive betont. Huber verbindet die französische, russische, preußische und österreichische Geschichte mit der badischen. So werden dem Zuhörer Zusammenhänge klar, die auch den Ortskundigen noch deutlicher aufzeigen, welchen kulturellen und städtebaulichen Reichtum Baden-Baden zu bieten hat.

Die Teilnehmer der Führung hatten viele Fragen. So geriet die Führung selbst zum interaktiven Dialog, zur lebendigen Beschäftigung mit der Geschichte. Nur die Frage, ob das Thermalwasser nun gesund sei oder nicht, blieb offen. Die beiden beliebtesten Mineralwassersorten der Trinkhalle im 19.Jahrhundert hätten in Baden-Baden jedenfalls "Sehen" und "Gesehen werden" geheißen.^

Die Welterbe-Führung findet künftig jeweils am ersten Samstag des Monats um 14Uhr statt, eine Voranmeldung unter (07221) 275200 ist notwendig. Die Teilnahmegebühr beträgt acht Euro pro Person.