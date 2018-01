Hauenebersteiner mit dabei

So machten sich sieben Könige unter Begleitung von Judith Boos und Christoph Müller frühmorgens auf den Weg in die Landeshauptstadt. Dort traf man die anderen acht Gruppen aus ganz Baden-Württemberg, welche ebenfalls dem besonderen Ereignis entgegenfieberten. Nach einer ersten Stärkung, dem Umkleiden und einer Probe zog die große Schar an Sternsingern Punkt 12 Uhr zum Neuen Schloss, wo sie vom Ehepaar Kretschmann empfangen wurden.

Die Gruppe aus Haueneberstein hatte einen Beitrag zum Jahresthema der Dreikönigsaktion vorbereitet und berichtete im großen Marmorsaal über die Problematik der ausbeuterischen Kinderarbeit unter anderem in Indien, heißt es in einer Mitteilung. Ministerpräsident Kretschmann, Domkapitular Peter Birkhofer sowie Vertreter von Kindermissionswerk und den katholischen Jugendverbänden bedankten sich für den engagierten Einsatz der Kinder und Jugendlichen.

Der Baden-Badener Gruppe bleibt ebenso das Mittagessen im festlich geschmückten Speisesaal in Erinnerung wie auch die persönliche Verabschiedung durch den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, der sich viel Zeit für die Sternsinger genommen hatte. Im Marmorsaal ließen sich Gerlinde und Winfried Kretschmann zusammen mit der Hauenebersteiner Abordnung - Malte Hirth, Jan Pflüger, Christoph Müller, Tim Schumacher, David Meier, Oliver Schettler, Lea Pflüger, Peter Birkhofer, Alisha Klaputek und Judith Boos - fotografieren.

Im Anschluss an den Empfang schlenderte die Gruppe noch durch die Stuttgarter Innenstadt und erregte bei den Passanten durch den mitgeführten Stern immer wieder Aufmerksamkeit.

Erschöpft und reich an vielfältigen Eindrücken kam man am Abend am Bahnhof an. Und am folgenden Tag ging es dann für die meisten Hauenebersteiner Sternsinger wieder ganz normal von Tür zu Tür, um den Segen für das neue Jahr an die Haustüren zu schreiben.