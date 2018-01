Königsfamilie gekürt Von Ulrich Philipp Baden-Baden - Die Schützenvereinigung Steinbach hat ihre neue Schützenkönigin und den neuen Schützenkönig gekürt. Etwa 100 Anwesende waren dabei, als bei der Königsfeier im Schützenhaus der Vorsitzende Dieter Brauer seiner Ehefrau Karin Brauer die Königskette um den Hals legte. Karin Brauer traf mit dem Kleinkalibergewehr aus einer Distanz von 50 Metern am besten, bei den Männern war Michael Delhaes nicht zu schlagen. Jugendschützenkönig ist der zwölfjährige Tim Pohl, er erhielt seinen Pokal aus den Händen von Jugendleiter Sven Hurle. Zur ersten und zweiten Prinzessin wurden Zdenka Buchholz und Rosi Delhaes ernannt, Thomas Hirschböck und Lukas Fromkorth wurden erster und zweiter Ritter. Die Schützenvereinigung hatte außerdem wieder zum Fallklappenschießen eingeladen, bei dem man aus einer Entfernung von 25 Metern mit einem Gewehr nacheinander fünf Stahlscheiben zu treffen hat, die umfallen müssen. Dabei dürfen auch Nichtmitglieder mitmachen, Auf den ersten Platz kam in dieser Disziplin Jean-Claude Gaudin. Markus König und Sven Prohaska belegten die nachfolgenden Plätze. Beim sogenannten Schwarzpulverschießen ist das Ziel - zum Beispiel das Bild eines Adlers - verdeckt und liegt auch nicht in der Mitte der zu treffenden Scheibe. Um diesen Wettkampf zu gewinnen, braucht man vor allem Glück. Das war hier erneut Zdenka Buchholz treu, ihre Kugel schlug nur 21 Millimeter vom Ziel entfernt ein. Thomas Hirschböck mit 35 Millimetern und Dieter Brauer mit 42 Millimetern Abstand belegten Platz zwei und drei. Sechs Wochen lang hatte im vergangenen Jahr der Schießwettbewerb der örtlichen Vereine gedauert. Bei der Königsfeier wurden die besten Mannschaften ausgezeichnet, die außer Ruhm und Ehre auch Bier und Wein erhielten. Gewonnen haben die Rebland-Hexen, die ihre närrischen Konkurrenten, die Mauerberg-Hexen, auf den zweiten Platz verwiesen. Platz drei belegte die Spielgemeinschaft der Frauenfußballmannschaften aus Neuweier und Bühlertal. Die Einzelwertung mit 159 Teilnehmern gewann Jonas Schilli vor Michael Mast und Tobias Stadelmann. Dieter Brauer und Michael Delhaes nahmen auch die Ehrung der Vereinsmeister vor. Rolf Fallert konnte sich gleich in vier Disziplinen durchsetzen. Er entschied die Wettbewerbe mit dem Unterhebergewehr, dem großkalibrigen Revolver (aus einer Entfernung von 50 Metern), der großkalibrigen Pistole (50 Meter) und der Vorderlader-Pistole für sich. Die weiteren Vereinsmeister sind: Thomas Hirschböck (GK Revolver, 25Meter), Martin Lutz (GK Pistole, 25 Meter), Wolfgang Riekenberg (Luftgewehr mit Auflage), Sven Hurle (Luftgewehr), Eberhard Hirth (Luftpistole) und Ute Falk (Pistole-9mm). Auf der Tagesordnung der Feier stand außerdem die Ernennung von Klaus Soboll zum Ehrenmitglied. Soboll ist seit Jahrzehnten im Verein engagiert, unter anderem war er lange Jugendleiter.

