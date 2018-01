Viele freie Flächen auf den Friedhöfen

Baden-Baden - Die Herausforderungen für Frank Geyer sind heute ganz anders als noch für viele seiner Vorgänger. Wenn der Chef des Baden-Badener Fachgebiets Friedhof über den kurstädtischen Hauptfriedhof geht, sieht er mittlerweile viel freie Fläche, mal zusammenhängend, mal nur Grabweise. Wurde der Gottesacker seit seiner Anlegung 1843 bis in die 1960 Jahre regelmäßig erweitert, so muss sich Geyer heute überlegen: Was tun mit der ganzen Fläche? Verantwortlich für diesen Paradigmenwechsel ist der Wandel der Bestattungskultur hin zur Urne.

Hintergrund

So wurden in den 1960er Jahren in einer westdeutschen Kommune im Schnitt nur zehn Prozent der Verstorbenen feuerbestattet. Mehr als 50 Jahre später sieht das heutzutage ganz anders aus. Mittlerweile sind 60 Prozent aller Beerdigungen Urnenbeisetzungen. Diese Zahlen nennt die Verbraucherinitiative Bestattungskultur Aeternitas. Ein Wandel, der für die Kommunen viele Herausforderungen mit sich bringt: finanziell und gestalterisch. Doch die Stadt Baden-Baden sieht sich gut aufgestellt - auch, weil man in der Kurstadt schon immer mehr Urnenbeisetzungen hatte als anderswo. Trotzdem zeigt sich auch hier der bundesweite Trend. Waren im Jahr 2000 bereits 64 Prozent der Bestattungen Urnenbeisetzungen wurden 2016 gar 82 Prozent aller Bestatteten in Baden-Baden verbrannt - 492 Tote in absoluten Zahlen gesprochen (2000: 224). Dem musste die Stadt, wie so viele andere Kommunen auch, Rechnung tragen.

"Früher wurden die Gebühren für ein Grab hauptsächlich nach dem dafür nötigen Flächenverbrauch berechnet. Ein Urnengrab war somit deutlich billiger, weil viel kleiner", blickt Geyer zurück. Aber faktisch erforderten beide Bestattungsarten auf dem Friedhof vonseiten der Stadt genau die gleiche Infrastruktur, etwa an Gebäuden, Wegen und Wasserleitungen. Die Kosten für die Kommune blieben also die Gleichen, nur die Einnahmen durch die Bestattungen waren aufgrund des Trends zur Urne deutlich rückläufig. "Da mussten wir reagieren", sagt Geyer. Ergebnis: Wie vielerorts wurden die Urnenbestattungen deutlich teurer, der Flächenverbrauch spielt heute in der Preisgestaltung nur noch eine untergeordnete Rolle. Im Gegensatz zu vielen Kommunen hat Baden-Baden diese Weichenstellung jedoch schon frühzeitig getroffen.

Ziel: Friedhöfe nach innen verdichten

Auf die größten Herausforderungen des Wandels angesprochen, kann Geyer daher heute feststellen: Die Kosten sind heute nicht mehr das große Problem, eher die Nutzung und der Umgang mit den freiwerdenden Flächen. Denn selbstverständlich muss die Stadt auf den Friedhöfen immer mehr Fläche selbst pflegen, da viele Erdgrabfelder komplett verschwinden und die neuen Urnenfelder viel weniger Platz benötigen, doch die damit einhergehenden Mehrausgaben halten sich Geyer zufolge in Grenzen.

Das geht nur dank einer umsichtigen Planung. In der Kurstadt versucht man etwa, einzelne Erdgräber, die in einer Reihe von Erdgräbern liegen, zu einem kleinen Urnengräberfeld umzuentwickeln, oder man legt parkähnliche Anlagen für die Feuerbestattungen an, die oft von der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner gepflegt werden. Bei solchen, sogenannten gärtnerbetreuten Feldern schließen die Angehörigen einen Pflegevertrag mit der Genossenschaft ab, die Stadt stellt lediglich die Grabstelle und die nötige Infrastruktur. "Außerdem versuchen wir sehr stark, die Friedhofsfläche nach innen zu verdichten, also freiwerdende Flächen erst im Kernbereich wieder zu belegen. So können die äußeren Bereiche, die nicht mehr für Bestattungen benötigt werden, in Zukunft eine parkähnliche Nutzung erfahren", erklärt Geyer. Das gilt auch für die Ruhestätten in den Stadtteilen und auf dem Rebland.

Stelenwände teuer und unschön

So hält die Stadt die Gottesäcker in einem ansprechenden Erscheinungsbild und verhindert Flickenteppiche aus Gräbern und Grünflächen, die schwieriger und aufwendiger zu pflegen wären, als zusammenhängende Grünflächen. Und auch in Sachen Gebührenkalkulation hat das Vorteile. Denn je mehr die Stadt für die Pflege des Friedhofsareals ausgeben muss, umso mehr müssen die Gebühren angepasst werden. "Eine als Park genutzte Fläche, die nicht mehr für Beerdigungen gebraucht wird, muss hingegen nicht über die Bestattungsgebühren mitfinanziert werden", so Geyer, sondern aus dem allgemeinen Steueraufkommen. Entsprechend weniger stark steigen die Entgelte für die Beisetzungen und Grabstellen.

Stelenwände für Urnen sind auf dem Hauptfriedhof kein Thema: Sie benötigen zwar nur wenig Platz, sie sind aber mit hohen Anschaffungskosten verbunden, die sich mitunter erst nach Jahrzehnten refinanzieren, wenn alle Urnenplätze darin belegt sind. "Außerdem finden wir das nicht besonders schön", unterstreicht Fachgebietsleiter Geyer.

Der finanzielle Aspekt ist auch der Grund, warum nicht alle auf dem Hauptfriedhof verfügbaren Arten der Urnenbeisetzung auf den Außenfriedhöfen möglich sind. Denn die für die Anlage nötigen Kosten amortisieren sich nur, wenn die entsprechende Grabart genügen nachgefragt ist. Andernfalls wären die Gebühren zu hoch, sagt Geyer.