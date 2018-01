Großes Interesse der Bürger am Rebland-Neujahrsempfang

Baden-Baden - In diesem Jahr wird der Bau des langersehnten Lückenschlusses der B3 neu weitergeführt. Zudem wird die Yburgstraße in Steinbach im Laufe des Jahres saniert, und es sollen die Wohngebiete Lindenfeld in Varnhalt und der Langenacker in Neuweier vorangebracht werden. Beim Rebland-Neujahrsempfang der kirchlichen und politischen Gemeinde in der Varnhalter Yburghalle richtete Ortsvorsteher Ulrich Hildner zudem seinen Blick auf ein bevorstehendes Jahr, in dem bedeutende Veranstaltungen stattfinden werden.

So kündigte Hildner an, dass bald der neu hergestellte Straßenabschnitt der B3 neu vom Gewerbegebiet Steinbach Nord bis zum südlichen Ortsende von Sinzheim freigegeben werde. Neben den anzustellenden Überlegungen, wie die alte Schule in Steinbach, aber auch der ehemalige Militärbunker in Neuweier weiter genutzt werden sollen, steht laut Hildner insbesondere das Thema "Weinbau und Tourismus" im Rebland weiter auf der Agenda. Darüber hinaus soll 2018 die längst überfällige Sanierung der Mauer in der Varnhalter Klosterbergstraße in Angriff genommen sowie das damit verbundene Geländer entlang des Höhenweges erneuert werden, erfuhren die vielen Gäste, die der Einladung zum Neujahrsempfang gefolgt waren.

Als gesellschaftliche und kulturelle Höhepunkte nannte der Ortsvorsteher die 40. Auflage der Mittelalterlichen Winzertage im Juni sowie einige Veranstaltungen zum 700. Todestag von Meister Erwin von Steinbach. Der historische Verein plane im Laufe des Jahres eine Sonderausstellung im Reblandmuseum sowie Exkursionen, teilte Hildner mit, der ebenso das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden des historischen Vereins bekleidet. Ebenso wird das Eröffnungsspiel bei den Mittelalterlichen Winzertagen den berühmten Baumeister thematisieren. Im Anschluss an die Grußworte wurde die eigens für den Neujahrsempfang erstellte Meister-Erwin-Torte einer alt eingesessenen Bäckerei aus Steinbach sowie eine große Neujahrsbrezel angeschnitten.

Zuvor übermittelten die Vertreter der beiden kirchlichen Gemeinden Paul Hochstuhl und Frank Brede Grußworte an die Gäste. So berichtete Paul Hochstuhl von der katholischen Kirchengemeinde über die Ergebnisse der Visitation vom Herbst 2017. Es gelte, den veränderten Bedingungen gerecht zu werden. "Was das konkret bedeutet, wissen wir noch nicht", sagte Hochstuhl und appellierte an die Gäste, sich in die Gemeindearbeit einzubringen.

Aufbauende Worte kamen von Frank Brede als Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde. Er nannte einige statistische Daten wie die Zahl von mehr als 25 Taufen und meinte: "Die Zahlen stimmen zuversichtlich und froh. Sie zeigen, dass Gott nach wie vor einen Platz in unserer Gemeinschaft hat." Brede lobte die im Rebland gelebte Ökumene und berichtete von einem bestens besuchten Gottesdienst an Heiligabend in der Varnhalter Herz-Jesu-Kirche. Dass die katholische Kirchengemeinde das Gotteshaus überlässt, sei keine Selbstverständlichkeit, "im Rebland ist es aber sehr wohl eine", freute sich Brede über das Zusammenrücken der beiden christlichen Konfessionen.

Nachdem Pfarrer Jürgen Knöbl von der evangelischen Matthäusgemeinde den Segen erteilte, richtete Oberbürgermeisterin Margret Mergen einige Worte an die Gäste. Ein Rückblick auf das alte biete Gelegenheit, Kraft für das neue Jahr zu schöpfen. "Es liegen viele gute Tage vor uns, um zu gestalten. Das Thema Wein aus dem Rebland werden wir ins Oostal, in die Stadt bringen", kündigte Mergen an. Im Rebland herrsche eine gute Atmosphäre, etwas auf die Beine zu stellen. "Ich ziehe den Hut", sagte das Stadtoberhaupt mit Blick auf die sportlichen und musischen Fähigkeiten der Aktiven in den Vereinen.

Die mehrfach deutschen Meister und Europameister des Kunstradsportvereins Varnhalt präsentierten einen Auszug aus ihrem Programm. Die Varnhalter Winzerbuben unter der Leitung von Andreas Hacken umrahmten den Neujahrsempfang musikalisch.