Gleichbehandlung oder nicht?

Sinzheim - Johannes Hurst, Mitglied des Gemeinderats Sinzheim, hat Anfang Januar eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister Erik Ernst beim Landratsamt Rastatt eingereicht. Rechtsanwalt Arno Stengel wirft Ernst im Namen seines Mandaten Johannes Hurst vor, die Bestimmungen der Gemeindeordnung bezüglich der Gleichbehandlung und zur Gewährleistung der gleichen demokratischen Rechte für jedes Gemeinderatsmitglied nicht einzuhalten.

Es dreht sich dabei um die montäglichen Vorbesprechungen vor Gemeinderatssitzungen, die am darauffolgenden Mittwoch stattfinden, zu denen Hurst, der noch CDU-Parteimitglied, aber seit Anfang Oktober 2017 nicht mehr Mitglied der CDU-Gemeinderatsfraktion ist (wir berichteten), nicht eingeladen wird.

Bürgermeister Erik Ernst sagte gestern auf BT-Anfrage, dass er schon mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde gerechnet und sich bereits im Vorfeld an das Landratsamt Rastatt gewandt habe. Die Kreisbehörde sehe den Gleichheitsgrundsatz - ebenso wenig wie er - "nicht tangiert" und werte die Auseinandersetzung als eine "interne Angelegenheit".

In einem Schreiben des bevollmächtigten Rechtsanwalts an das Gemeindeoberhaupt wird der Sachverhalt dargestellt. Im Gemeinderat gebe es drei Fraktionen: die Fraktion der CDU, die Fraktion der Grünen und die Fraktion der Freien Wähler. Die SPD zählt zwei Gemeinderäte, die FDP einen. Zu den genannten Vorbesprechungen sind jeweils "ein Vertreter der CDU-Fraktion, der Grünen und der Freien Wähler sowie ein Gemeinderatsmitglied der SPD und Gemeinderatsmitglied der FDP" eingeladen. "Unser Mandant wird nicht eingeladen", heißt es in dem Brief weiter. Hurst habe daraufhin den Bürgermeister mehrfach angeschrieben und diesen aufgefordert, entweder auch ihn oder jeweils nur ein Mitglied der jeweiligen Fraktionen einzuladen. Dieser Aufforderung sei Bürgermeister Erik Ernst nicht nachgekommen. "Im Gegenteil: Sie haben ihm sogar schriftlich mitgeteilt, dass Sie eine Teilnahme von seiner Seite definitiv ausschließen."

Rechtsanwalt Arno Stengel weiter: "Ihr Verhalten steht nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen." Jedem einzelnen Gemeinderat stehe ein eigenständiger Auskunftsanspruch zu. Es sei auf alle Fälle nicht zulässig, einzelne Gemeinderäte dadurch zu benachteiligen, "dass diese nicht zu Vorbesprechungen eingeladen werden". Der Bevollmächtigte wies darauf hin, dass Hurst nicht Mitglied der CDU-Fraktion sei. Er werde daher auch nicht durch die CDU-Fraktion vertreten. "Er ist als eigenständiges Gemeinderatsmitglied zu behandeln", so die Rechtsauffassung von Arno Stengel. "Er ist daher genau so zu behandeln, wie diejenigen Gemeinderatsmitglieder, die von Ihnen, ohne Vertreter der Fraktion zu sein, eingeladen werden."

Der Rechtsanspruch ergebe sich daraus, dass jeder Gemeinderat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht habe, sich in vollem Umfang zu informieren. "Er muss daher auch von dem gleichen Informationssachstand ausgehen können." Johannes Hurst sei darauf angewiesen, da er kein CDU-Fraktionsmitglied mehr sei und deshalb von dieser Seite nicht mehr informiert werde, dass er wie andere fraktionslose Ratsmitglieder auch an den Vorbesprechungen teilnehmen könne. Letztlich fordert der Rechtsanwalt Bürgermeister Ernst auf, entweder Johannes Hurst auch hierzu einzuladen oder die Einladungen "ausschließlich auf die Vorsitzenden der einzelnen Fraktionen zu beschränken" und setzte ihm eine Erklärungsfrist bis zum 22.Januar 2018.

Bereits Mitte Oktober hatte der Bürgermeister in einer Antwort auf die Forderung von Johannes Hurst auf Teilnahme an der Vorbesprechung im Rathaus, nachdem er am 4.Oktober seinen Austritt aus der CDU-Fraktion mitgeteilt hatte, geantwortet, dass er dies "definitiv" ablehne. "Alle Fraktionen beziehungsweise Parteien sind vertreten." Im Übrigen handele es sich nicht um ein formales Gremium, "aus dem Sie irgendwelche eigenen Rechte ableiten könnten".

Ernst betonte, dass es einen wichtigen Unterschied in der Argumentation gebe. Der Rechtsanwalt beziehe sich auf Fraktionen, er aber auf Parteien und Gruppierungen. Wenn Johannes Hurst als Fraktionsloser zu den Vorbesprechungen erscheinen dürfte, müsse er dies auch dem zweiten SPD-Ratsmitglied einräumen. Die SPD hat wie die FDP aufgrund der zu geringen Zahl an Mitgliedern keinen Fraktionsstatus. Die Montagsrunden seien ein Gremium, in dem Strategien ausgetauscht würden. Alle notwendige Informationen über die anstehende Gemeinderatsitzung stünden in den Vorlagen, die allen zur Verfügung stünden.