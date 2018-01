Mehr Tüten, weniger Ärger

Stuttgart

Mehrere Tausende Arbeiter streiken Stuttgart (lsw) - Tausende Beschäftigte haben sich auch am zweiten Tag an den Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie im Südwesten beteiligt, teilt die IG Metall mit. Und auch am Mittwoch soll es weitergehen, dann unter anderem beim Autobauer Daimler in Stuttgart (Foto: dpa).

Immer mehr Single-Haushalte Stuttgart (lsw) - Der Stadtkreis Stuttgart ist Spitzenreiter bei der Anzahl der Single-Haushalte in Baden-Württemberg (51 Prozent). Laut Statistischem Landesamt werden in den nächsten Jahren immer mehr Personen allein oder zu zweit in einer Wohnung leben (Symbolfoto: dpa).

Weitere Arbeiten am Bauhof Rastatt (dm) - Im Zuge der Neuordnung des städtischen Bauhofsgeländes in Rastatt stehen nun weitere Arbeiten an. Nun stehen Holzbauarbeiten für Wandelemente und Dach der im Bau befindlichen Salzhalle Lagerboxen an. Diese umfassen ein Volumen von rund 156.000 Euro (Foto: fuv).