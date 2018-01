Puppen als Teil eines großen Trugspiels

- So mancher Theaterbesucher wird sich vielleicht noch an Harald Fuhrmanns Inszenierung von Schillers "Räuber" in der Spielzeit 2007/2008 am Theater Baden-Baden erinnern, bei der der alte Graf Moor von einer etwa 2,50 Meter großen Puppe verkörpert und der Räuber Karl Moor von einem "kleinen Karl" in Form einer Puppe begleitet wurde. Die Puppen sollten damals, so das Regieteam, dem Zuschauer eine andere Sicht auf das Stück ermöglichen. Auch bei Fuhrmanns Inszenierung von "Faust II" am hiesigen Theater - die Premiere findet am 20. Januar im Haus am Goetheplatz statt - werden wieder Puppen zum Einsatz kommen. Diesmal arbeitet der Regisseur mit drei Puppenspielerinnen aus Berlin zusammen: Ulrike Langenbein, Rike Schuberty und Annemie Twardawa. Bei der in die Inszenierung einführenden Matinee am Sonntag, 14. Januar, um 11 Uhr im Theater wird es auch eine kleine Kostprobe des Puppenspiels geben. BT-Redakteurin Renate Dülk befragte Ulrike Langenbein zum Konzept des Einsatzes der Puppen.

Interview

BT: Welche Idee liegt dem Einsatz von Puppen bei "FaustII" zugrunde?

Langenbein: Puppen sind im Gegensatz zu Schauspielern nicht real. Sie sind Illusion - reines Material, das erst aufgeladen durch die Einwilligung des Zuschauers, nämlich seine Fantasie, lebendig und somit zu etwas anderem wird, als es ist. Das Spiel mit Schein und Wirklichkeit, Ideal und Illusion ist Teil des Inszenierungsgedankens. Insgesamt sind die von Puppen dargestellten Figuren allesamt "künstlich": der idealisierte Paris im Lustspiel mit Helena, Euphorion, Faustens Kind, und nicht zuletzt Homunkulus, der von Wagner geschaffene "neue" Mensch. Die Zuschreibung von Bedeutung macht selbst aus einer Plastikkrone ein Machtsymbol und aus einer Schaumstoff-Aluminium-Latex Verbindung ein lebendiges Wesen. Und so sind die Puppen in dieser Inszenierung Teil eines großen Trugspiels, dem am Ende Faust und gleichzeitig auch wir verfallen.

BT: Wie kann man sich diese Puppen vorstellen? Sind sie groß oder klein? Bewegen sie sich?

Langenbein: Homunkulus ist ein absonderliches Wesen, genau genommen ein halber Mensch, zwischen Kleinkind und Neandertaler, 60 Zentimeter groß und sichtlich unvollkommen. Euphorion hingegen ist ein goldener Jüngling von zehn Jahren, er verkörpert gezielt ein vollkommenes Erscheinungsbild und ist mit 150 Zentimetern eine recht große und komplizierte Puppe. Geführt werden sie grundsätzlich von drei Spielerinnen. Dadurch sind die Puppen in der Lage, sich so lebendig wie möglich zu bewegen.

BT: Im unbeweglichen Gesicht einer Puppe ist keine Mimik möglich - wie lassen sich dennoch innere Bewegtheiten ausdrücken? Wie kommt Leben in die Puppe auf der Bühne?

Langenbein: Grundlage allen Spiels mit der Puppe ist die Nachahmung der menschlichen Sinne. Die Imitation von Sehen, Hören, Atmen erkennen wir und ordnen sie Lebendigem zu. Je feiner man körperliche Bewegungen imitiert, desto realer wirkt die Puppe. Kopfhaltungen und Körpersprache ersetzen die Mimik. Lesbare Haltungen und Reaktionen müssen miteinander studiert und choreographiert werden. Man spielt zu dritt auf einem Instrument.

Wenn man sich einmal darauf eingelassen hat, reagiert man in einer Probe nicht mehr selbst, sondern durch die Puppe hindurch.

BT: Was ist beim Zusammenspiel mit den Schauspielern zu beachten?

Langenbein: Puppen haben 'ne Menge Humor und nehmen sich selbst selten sehr ernst, wenn das ein Schauspieler erkannt hat, steht einer Freundschaft nichts im Wege. Allerdings müssen die Schauspieler die Puppe auf der Bühne ernst nehmen, damit die Illusion erhalten bleibt. Das betrifft zum Beispiel Berührungen, den körperlichen Umgang, da muss man probieren, was funktioniert und was nicht. Oft ist die Distanz besser für die Puppe, jedoch sollte man keine falsche Ehrfurcht davor haben.

BT: Die Puppen sind sicherlich extra für die hiesige Inszenierung entworfen und gebaut worden. Können Sie uns sagen, aus welchen Materialien sie bestehen?

Langenbein: Aluminium, Multiplex, Buchenholz, Heißkleber, Schrauben, Schaumstoff, Pattex, Polyurethanschaum, Trikotstoff, Hatovit, Gewebeband, Zweikomponentenkleber, Kunsthaar, Garn, Farbe.

BT: Was reizt Sie am Einsatz von Puppen bei einer Theaterinszenierung? Pflegen Sie öfter solche Zusammenarbeiten?

Langenbein: Mir gefällt, durch ein Material hindurchzudenken. Man kann alle Rollen spielen, alle Formen annehmen und nicht zuletzt die Gesetze der Schwerkraft aufheben; kann ein Subjekt objektivieren und umgekehrt, sich von außen betrachten. Man beschäftigt sich oft mit Übersetzungen, mit der Suche nach Erscheinungsbildern, die etwas Bestimmtes übertragen sollen. Das trainiert den eigenen Blick und bildet eine gesunde Distanz zu den Dingen um einen herum. Man hält die Augen offen. Und man hat einiges zu lachen, spätestens, wenn man mit einer Puppe und unverbesserlichem Ehrgeiz Dinge versucht, die sie nicht kann, zum Beispiel einen Luftballon aufblasen... .