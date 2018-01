Wilfried Stock - ein wahrer Glücksgriff

Sinzheim - Nach 35 Jahren als Dirigent des Kirchenchores der Pfarrei St. Martin ist Wilfried Stock beim Festgottesdienst an Dreikönig als Chorleiter feierlich verabschiedet worden.

Die Musica sacra war ihm sozusagen in die Wiege gelegt worden, denn im Sommer des Kriegsjahres 1944 kam er als Sohn eines studierten Kirchenmusikers in Düsseldorf zur Welt. Bereits als Kind saß er oft neben seinem hauptberuflich als Organist tätigen Vater auf der Orgelbank in St. Benedictus zu Düsseldorf-Heerdt und war beeindruckt von der Königin der Musikinstrumente. Was lag da näher, als beim Vater das Orgelspiel zu erlernen.

Bereits als 15-Jähriger spielte Wilfried Stock bei den Sonntagsgottesdiensten in der anglikanischen Kirche in Düsseldorf die Orgel. Im Jahresurlaub seines Vaters vertrat er ihn als Organist, und an hohen Feiertagen, an denen bis zu fünf Gottesdienste üblich waren, teilten sie sich die Aufgabe. Nach dem Abitur im Jahr 1964 studierte Wilfried Stock in Aachen und Bonn Pharmazie und promovierte im Sommer 1975 in Bonn im Fach Pharmazeutische Chemie. Ab 1981 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2009 war er bei der Firma Heel in Baden-Oos in verschiedenen leitenden Positionen tätig. Die Liebe zur Musik schmälerte das alles nicht. Sie bewog ihn 1963, einen sechsmonatigen Dirigentenlehrgang am Robert-Schumann-Konservatorium in Düsseldorf zu absolvieren und die Prüfung zum Chordirigenten abzulegen.

Nachdem Wilfried Stock an Dreikönig zum letzten Mal mit "seinem" Kirchenchor Sinzheim den Gottesdienst gesanglich mitgestaltet hatte, blickte Dekan Martin Schlick in einer umfassenden Laudatio auf die vielfältigen Verdienste des Chorleiters zurück. 1981 war Wilfried Stock mit seiner Familie nach Sinzheim gezogen. Pfarrer Gerhard Vetterle nahm die Gelegenheit wahr, den versierten Musiker anzusprechen, und es gelang ihm, diesen als Chorleiter für die vakant gewordene Stelle im Oktober 1982 zu gewinnen. Ein wahrer Glücksgriff, wie sich schnell herausstellte. "Meine Chorleiterbescheinigung war sozusagen die Eintrittskarte für die Anstellung", erinnert sich Wilfried Stock schmunzelnd.

Mit viel Engagement habe der neue Dirigent die Vorgaben des II. Vatikanischen Konzils umgesetzt, so Dekan Schlick in seiner Laudatio. Neben dem Einüben vierstimmiger Motetten zu hohen kirchlichen Festtagen und dem Dirigieren des Chores habe Wilfried Stock auch das Spielen der großen Schwarz-Orgel zu bestimmten Anlässen beispielhaft gemeistert.

Mit großem Erfolg habe er mit dem Kirchenchor auch Konzerte vorbereitet und gegeben. Dazu zählen unter anderem im Jahr 2000 das Konzert zum 100-jährigen Bestehen der Pfarrkirche St. Martin, zwei Jahre später ein Konzert zusammen mit dem Kirchenchor Kappelrodeck und 2006 ein weiteres Konzert mit dem Kirchenchor Hügelsheim und dem Orchester.

Inzwischen hatte Wilfried Stock auch den Kirchenchor Winden integriert, nachdem dessen Leiter Josef Huck verstorben war. Auch das gegenseitige Aushelfen der Kirchenchöre Hügelsheim und Sinzheim sei seit elf Jahren selbstverständlich, so Dekan Schlick. Des Weiteren habe sich Stock auch auf Dekanatsebene für die Kirchenmusik engagiert.

In seiner Eigenschaft als Präses des Kirchenchores Sinzheim-Winden und als Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Sinzheim-Hügelsheim, aber auch in Abstimmung mit dem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Stefan Lendle und im Auftrag des Dekanatschorleiters Harald Volz dankte Dekan Schlick mit einem herzlichen "vergelt's Gott". Mit langanhaltendem Beifall zollten die Gottesdienstbesucher dem begnadeten Kirchenmusiker ihren großen Respekt für dessen Leistung in den vergangenen 35 Jahren.