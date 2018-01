Kleine "Helden" trotzen Regen und Wind

Dabei erfolgte die Sammlung diesmal unter "erschwerten Bedingungen", wie Pfarrer Michael Teipel von der Seelsorgeeinheit Baden-Baden berichtet. Die starken Regengüsse am Donnerstag und Freitag vor dem Dreikönigstag hätten den Sternsingern zugesetzt. Der "große Tag" mit besonders vielen Gruppen sei dann der Samstag gewesen. "Die Kinder sind einfach Helden", lobt der Pfarrer den engagierten Einsatz bei Wind und Wetter. Sie hätten den Menschen wieder "viel Freude gebracht". Zudem hätten die rund 100 Kinder in seiner Seelsorgeeinheit insgesamt mehr als 20000 Euro Spenden zusammenbekommen.

Dass die "Könige" an jedem Haus klingeln, sei allerdings nicht mehr die Regel: "Wir können es im Moment mit der Zahl der Kinder nicht leisten." Erstmals habe man diesmal in Lichtental nicht mehr alle Haushalte anvisiert. In der Innenstadt, in der es wenig Kinder gebe, würden schon seit Jahren nur vorher angemeldete Haushalte besucht. Während in manchen Pfarreien die Zahl der Sternsinger zurückging, stieg sie in anderen aber - beispielsweise in Ebersteinburg, wo laut Teipel mehr Sternsinger denn je umherzogen.

In der Seelsorgeeinheit Baden-Oos waren laut Mitteilung zusammengenommen ebenfalls 130 Kinder, Jugendliche und Begleiter aktiv. Der momentane Erlös von insgesamt 19811,79 Euro wird sich noch deutlich vergrößern, da derzeit noch viele Spenden direkt bei den Pfarrbüros eingehen, schreibt die Seelsorgeeinheit.

Mit Stern, gesegneter Kreide und immer schwerer werdenden Spendendosen waren zum Beispiel mehr als 40Kinder und Jugendliche an drei Tagen in Haueneberstein unterwegs. Als Kaspar, Melchior, Balthasar und Sternträger sangen sie unzählige Male ihr Lied, trugen ihren Spruch vor, schrieben den Segensspruch 20*C+M+B+18 Christus Mansionem Benedicat (Christus segne dieses Haus) über zahllose Türen und sammelten dabei Spenden für notleidende Kinder. Mehr als 6500 Euro kamen zusammen.

"Es macht einfach Spaß, Sternsinger zu sein" und "im nächsten Jahr bin ich wieder dabei", so das Resümee der Kinder und Jugendlichen bei ihrer Rückkehr am Abend in den Pfarrsaal, wo man den Tag beim gemeinsamen Abendessen ausklingen ließ, die Erlebnisse austauschte und die vielen Süßigkeiten verteilte. Stefanie Hirth, die zusammen mit einem Team für diese Aktion verantwortlich zeichnet, freute sich, dass sich auch in diesem Jahr wieder so viele Kinder und Jugendliche für die Aktion begeistern ließen. Trotz der widrigen Wetterbedingungen sei die Stimmung immer gut gewesen, sagte Hirth.

Die Sternsinger von der Pfarrei St. Katharina waren an zwei Tagen in ganz Sandweier unterwegs: 30 Kinder und jugendliche Begleiter, mit täglich sieben Gruppen. Eine Gruppe besuchte auch den Kindergarten St. Walburga, eine Gruppe den Gottesdienst in der Autobahnkirche, eine Gruppe wird noch beim Neujahrsempfang der Pfarrei am 12. Januar ihre Texte sprechen. Der Erlös in Sandweier liegt aktuell bei 5177 Euro.

Täglich neun Gruppen von der Pfarrei St. Dionys gingen an drei Tagen in ganz Oos und der Cité von Haus zu Haus, 37Kinder sowie 13 jugendliche und erwachsene Begleiter. Das Gruppenfoto ist, wie zum Beispiel auch in Sandweier, nach dem sonntäglichen Gottesdienst entstanden, der von den Sternsingern mitgestaltet wurde. Toll bewirtet wurden die Gruppen an allen drei Tagen im Gemeindehaus. Gesammelt haben sie nach derzeitigem Stand 8094,79 Euro.

Auch die Sternsinger aus Ebersteinburg haben erfolgreiche Tage hinter sich. Mit großem Spaß zogen 26 Kinder in vier Gruppen vom 5. bis 7. Januar von Haus zu Haus und brachten den Segen auch allen Stationen im Pflegeheim Maria Frieden und in der Klinik Ebersteinburg. In der Summe konnten bislang Spenden von knapp über 3000 Euro gesammelt werden.

Am zwei Tagen besuchten die Sternsinger der Pfarrei Heilig Geist die Bewohner von Geroldsau und den Grobbachhöfen und brachten ihnen den Segen Gottes unter dem traditionellen Leitspruch der Sternsinger, "Segen bringen - Segen sein". Die zehn Kinder und Jugendlichen in Begleitung unter anderem von Pater Thomaskutty Chempilayil sammelten insgesamt 1777,84 Euro und freuten sich auch über die zahlreichen Süßigkeiten, die sie als Dank für ihren Einsatz erhielten. Zwei Jugendliche unterstützten die diesjährige Aktion im Zuge ihrer Firmvorbereitung und bereiteten unter anderem den Sternsingergottesdienst mit vor.

30 Sternsinger von Sankt Bonifatius zogen mit ihren Begleitern vom 4. Januar bis 6. Januar durch Lichtental und Oberbeuern. Auch wurden die Seniorenheime Schafberg, Theresienheim und die Residenz Bären besucht. Ein Höhepunkt in jedem Jahr ist der Besuch im Kloster Lichtenthal: Hier wurden extra von den Schwestern Hefe-Kronen zur Belohnung für die Sternsinger gebacken. An jedem Tag gab es ein gemeinsames Abendessen und zum Abschluss eine Menge Süßigkeiten für jeden Sternsinger. Trotz des schlechten Wetters wurde es eine erfolgreiche Aktion, bei der für die Kinder in Indien 5530,82Euro gesammelt wurden.

An zwei Tagen waren auch in Balg und der Stadtklinik wieder Kinder und Jugendliche unterwegs. Sieben Sternsinger in zwei Gruppen sammelten dabei Spenden von 820 Euro. Dieses Jahr wurden in Balg hauptsächlich vorangemeldete Häuser besucht.

Die Sternsinger von Sankt Bernhard waren wieder in der Innenstadt unterwegs und in der Weststadt. Außerdem deckten sie die Bereiche Eichelgarten, Ooswinkel und Oosscheuern ab. Eingenommen haben sie an drei Tagen mit bis zu drei Gruppen rund 4000Euro. Ebenfalls in der Innenstadt unterwegs waren sieben Kinder der Pfarrei St. Josef. Sie besuchten neben Privatadressen auch Seniorenheime und Brenners Parkhotel. Zudem sind die Sternsinger von St. Josef traditionell in die evangelische Stadtkirche eingeladen, wo stets sehr großzügig gespendet wird, wie die Organisatoren berichten. Insgesamt hat die Gruppe 3100Euro zusammenbekommen.