Haken im Ohr und Gräte im Hals

Baden-Baden - "Meine Eltern hätten mir ein neues Fahrrad oder sonst etwas versprechen können, ich wollte nie mehr etwas mit Fischen zu tun haben". Sagt mit einem vergnügten Blick zurück Jürgen Waldvogel, frisch gekürter Bezirksvorsitzender Nordbaden des Landesfischereiverbandes Baden-Württemberg.

Was war passiert? Als Fünfjähriger hatte sich der Knirps dermaßen an einer Gräte verschluckt, dass er zu ersticken drohte. Seine verzweifelten Eltern suchten damals Hilfe bei den Ordensschwestern des Sandweierer Kindergartens. Angesichts der schwarz gewandeten Nonne, die da mit einer für Kinderaugen riesigen Pinzette auf ihn zukam, leistete der röchelnde Bub im Stillen obigen Schwur. Doch einige Jahre später war der Eid wieder vergessen, und als sein Vater den damals Elfjährigen das erste Mal mit zum Angeln an den Kühlsee nahm, war er sofort Feuer und Flamme. Binnen kurzem legte er die Fischereiprüfung ab, die ab dem 16. Lebensjahr Pflicht ist, bis dahin gilt der Jugendfischereischein. Sein erstes geangeltes Rotauge wurde von der Mutter als Backfisch zubereitet und von dem Jungen ganz vorsichtig verspeist, und diesmal blieb nichts im Hals stecken.

Als Jugendlicher war er mit seinen Kumpels oft am See, wobei einer seine Freundschaft vorübergehend einbüßte, als er seine Angel auswarf, Jürgen Waldvogel mit dem Haken am Ohr erwischte und wegen des Widerstandes nochmals gehörig an der Angelschnur zog.

"Schöne Fische haben wir da gefangen, Zander, Karpfen, Forellen, Hechte oder Aale", daran denkt der Bezirksvorsitzende gerne zurück. Am liebsten mag er Barsch, aber Waldvogel isst "so ziemlich alles, was Flossen hat". Einmal jährlich fährt er mit einer Clique für eine Woche in den hohen Norden oder auch nach Spanien oder Frankreich zum Angeln und bringt dann jede Menge Fisch mit nach Hause.

Der langjährige Gemeinde- und Ortschaftsrat und passionierte Angler war auch in seinem ASV Sandweier schnell zu Höherem berufen. Angefangen hat Jürgen Waldvogel als Jugendleiter, fünf Jahre war er zweiter Vorsitzender, seit 22Jahren lenkt er als Chef die Geschicke des Vereins. Während seiner Ära wurde die Anglerhütte gebaut und die Umgebung naturnah hergerichtet durch die Pflanzung von Bäumen und Schilf. Nistkästen für Vögel und Fledermäuse wurden aufgestellt, die alljährlich gut angenommen werden. Viele Schwäne, alle Arten von Enten und Gänsen und sogar Eisvögel sind dort inzwischen zu Hause. Zudem hat der Verein zwei Flachwasserzonen gebaut mit dem Ziel, dass sich die Fische in dem dadurch wärmeren Wasser weitgehend selbst reproduzieren. Was nach einem vorangehenden Fischbesatz für rund 5000 Euro auch hervorragend geklappt hat, zu damaliger Zeit wurden noch alte Christbäume im Wasser versenkt, in deren Zweigen abgelaicht wurde.

Die hochgradige PFC-Belastung des Sees machte jetzt jedoch allen Plänen einen Strich durch die Rechnung. Da der Petersee auf der anderen Straßenseite nur eine minimale Belastung aufweist, werden die kleinsten Fische nun mit engmaschigen Netzen abgefischt und dort eingesetzt.

Seine Beförderung zum Bezirksvorstand Nordbaden, dem 160 Angelsportvereine angehören, beschert Jürgen Waldvogel in erster Linie administrative Aufgaben. Er betont den Status der Angler als gute Naturschützer, die jedes Jahr ihre Bachputzaktionen durchführen und beispielsweise vor dem G20-Gipfel die Region beiderseits der B500 vom Müll gesäubert haben.