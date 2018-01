Ernst lenkt Blick vom Großen aufs Kleine

Sinzheim - Einen weiten Bogen von der großen Politik, dem Wertewandel und der rasanten Entwicklung auf dem Gebiet künstlicher Intelligenz bis in die kleine Gemeinde zwischen Wein und Rhein spannte Sinzheims Bürgermeister Erik Ernst am Dienstagabend beim Neujahrsempfang. Die stärkere Hinwendung zu Natur, Familie und Gesundheit habe auch große Bedeutung für die Kommunalpolitik, sagte er vor mehreren Hundert Gästen in der Fremersberghalle.

Neben Vertretern aus Politik, Wirtschaft, der Polizei und der Kirchen, aus Vereinen, Verbänden und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens waren wie immer auch viele Bürger der Einladung zum Neujahrstreffen gefolgt, das der Musikverein Winden unter der Leitung von Monika Gutmann mit wohlgesetzten "Freundschaftsklängen" eröffnete und im weiteren Verlauf mit teilweise herausragenden Bläsern harmonisch umrahmte.

Zur Auflockerung trugen aber nicht nur die Stücke der Musiker bei, sondern auch eine Diashow, in der ein Spenden-Staffellauf am 4.Mai in die rund 840 Kilometer entfernte französische Partnerstadt Pignan sowie ein origineller (Drohnen-)Film. Dieser ergänzte bildlich die Rede von Bürgermeister Ernst, als er auf die Lothar-von-Kübel-Realschule zu sprechen kam. Der Teilneubau des Sinzheimer Großprojekts gehe in diesem Jahr in die Schlussphase, sagte er. Der bereits fertiggestellte Nordtrakt, mit dem das Ganztagsangebot für Fünftklässler deutlich ausgebaut worden sei, sei bereits im September 2017 nach 16 Monaten Bauzeit offiziell seiner Bestimmung übergeben worden: Sieben neue Klassenzimmer, zwei Fachräume, eine neue Lehrküche und neue Lehrerzimmer.

Anschließend ging das Gemeindeoberhaupt auf das neue Begegnungszentrum St. Vinzenz ein, das von einem Sozialarbeiter geleitet werde mit tatkräftiger Unterstützung eines Ehrenamtsteams. Im Dezember sei zudem das Bürgercafé eröffnet worden, und die Kernzeitbetreuung habe die neuen Räume inklusive Speisenraum bezogen. Und zusammen mit den neu zu bauenden Reihenhäusern entlang der Kirchstraße entstünden auf dem St.-Vinzenz-Gelände 27 Wohneinheiten, eine Arztpraxis und ein Café in der Ortsmitte, berichtete Ernst weiter. Über weicheres Trinkwasser für die Bürger seit wenigen Tagen, eine positive gutachterliche Stellungnahme für die Einrichtung einer einfachen öffentlichen Badestelle am Baggersee in Leiberstung und Vorbereitungen zur Abgabe einer Stellungnahme zur geplanten Autobahn-Ostanbindung, informierte Bürgermeister Ernst außerdem.

Positives zu vermelden hatte er auch über die Flüchtlingsarbeit, die nun schon ins dritte Jahr gehe. "Aktuell leben in Sinzheim 152 Flüchtlinge, davon sind fast die Hälfte Minderjährige." Viele besuchten Integrations- und Sprachkurse, "sprechen bereits gut deutsch und kommen alleine im Alltag zurecht". Manche hätten bereits einen Ausbildungsplatz oder eine Arbeit gefunden. Viel Unterstützung erführen die Flüchtlinge durch ehrenamtliche Helfer, die Schwimmkurse organisierten, Fahrräder reparierten oder Kindern bei den Hausaufgaben helfen würden. "Auch dieses Jahr werden wir weitere Flüchtlinge aufnehmen", so Ernst, der im vergangenen Jahr bei der Bürgermeisterwahl in seinem Amt bestätigt wurde. Deshalb würden dringend Wohnungen zum Anmieten gesucht.

Ganz besonders dankte der Bürgermeister allen Bürgern, die "Verantwortung für ihren Ort übernehmen und sich für ihre Mitmenschen und das Gemeinwohl engagieren". "Vieles, was Sinzheim lebens- und liebenswert macht, geht auf ihr Handeln oder ihre Initiativen zurück."

Zum Schluss folgten wie immer das "Badnerlied" - zum Mitsingen - und das traditionelle Stühlerücken, bei dem alle mit anpacken und die Sitzgelegenheiten wegräumen, damit der Weg frei ist zu Getränken und Laugenstangen und zu lockeren Gesprächen.