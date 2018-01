Dienstälteste Baustellenampel muss weiter leuchten Von Harald Holzmann Baden-Baden - Die vermutlich dienstälteste Baustellenampel der Kurstadt steht in der Seelachstraße. Treu tut sie nun seit drei Jahren ihre Arbeit und regelt den Verkehr am baustellenbedingten Engpass. Die Baustelle selbst ruht aber schon seit etwa zwei Jahren. Die Verwaltung prüft jetzt, was getan werden muss, um die halbseitige Sperrung der Straße aufzuheben. Es ist ein Aufreger für die Anlieger, die Tag für Tag an der Ampel warten müssen: Die Fahrbahn ist auf einer Länge von 50 Metern verengt, am Steilhang daneben steht seit Ende 2015 der Rohbau eines Mehrfamilienhauses, doch die Baustelle kommt nicht voran. Die Arbeiten ruhen. 2016 war von einer Neuplanung die Rede, die in Angriff genommen werden sollte. "Bisher liegt uns aber noch keine neue Planung vor", sagt Stadt-Pressesprecher Roland Seiter. Ursprünglich wollte die am Sonnenplatz ansässige MS Projektbau GmbH am Steilhang zwischen Dimpfelbachstraße und Seelachstraße für mehr als vier Millionen Euro insgesamt drei Luxus-Stadtvillen mit jeweils 230 Quadratmeter Wohnfläche bauen. Die Nachbarschaft verfolgte die Aktivitäten der Bauarbeiter von Beginn an mit Argwohn. Offenbar zurecht: Der aus Russland stammende Investor stoppte die Arbeiten nach einem Jahr Ende 2015 und kündigte eine Neuplanung an. Seither herrscht Funkstille. Weil bei den Arbeiten für die erste Stadtvilla aber gleich zu Beginn ein Großteil des Steilhangs an der Seelachstraße abgetragen wurde, mussten aus Sicherheitsgründen Betonwände auf der Fahrbahn aufgestellt werden. Dadurch sei der zur Verfügung stehende Straßenraum eingeschränkt worden, eine halbseitige Sperrung sei nötig geworden, teilt die Verwaltung mit. Im Januar 2015 wurde eine Baustellenampel aufgestellt. Seither ist das verunglückte Bauprojekt mehrfach Thema im Gemeinderat gewesen - zuletzt im Dezember. Doch auch die Bürgermeister Werner Hirth und Alexander Uhlig konnten den anfragenden Ratsmitgliedern jeweils nichts Neues sagen. Immerhin heißt es jetzt auf BT-Nachfrage: "Derzeit wird geprüft, welche Maßnahmen ergriffen werden müssten, um die halbseitige Sperrung und damit auch die Ampelregelung aufheben zu können." Da ein erfahrener Bodengutachter benötigt werde, sei mit Ergebnissen nicht vor Mitte/Ende Februar zu rechnen, bremst die Stadt-Pressestelle die Erwartungen gleich im nächsten Satz. Weitere Möglichkeiten gebe es nicht, heißt es aus dem Rathaus. Die Kosten für den Betrieb der Ampel trage bislang der Bauherr. Was mit den Kosten für das nun geplante Bodengutachten und die eventuell danach fällig werdenden Bauarbeiten ist, das ist offen. Eine Einstellung der Baustelle ist rechtlich frühestens Ende 2018 möglich. Dann tut sich seit drei Jahren nichts mehr auf der Baustelle, und nach dieser Frist könnte die Verwaltung dem Bauherrn die Baugenehmigung entziehen. Das Problem mit der Ampel, dem Engpass und der Bauruine am Ortsrand von Lichtental würde sich dadurch freilich nicht lösen. Bei der MS Projektbau GmbH war in den zurückliegenden Tagen am Telefon niemand fürs BT zu erreichen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben