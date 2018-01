Marihuana und Maschinenpistolen statt Wasserrohrbruch

Mitte September 2017 wurde das Polizeirevier Baden-Baden von einem Hausbesitzer darüber verständigt, dass man wegen eines Wasserschadens in eine Wohnung am Leopoldsplatz in der Innenstadt von Baden-Baden gelangen müsse, in der sich gerade zu dieser Zeit Hunderte von meist jungen Besuchern des New-Pop-Festivals bewegten. "Nachdem es dem Vermieter nicht gelang, mit einem Schlüssel die Wohnung zu öffnen, als sich die Mieter nicht meldeten, wurde ein Schlüsseldienst hinzugezogen", heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft von gestern. "Die Beamten des Polizeireviers staunten nicht schlecht, als sie in der Wohnung nicht nur einen offenen Wasserhahn, sondern auch eine große Marihuana-Indooranlage mit 72 Marihuanapflanzen feststellten." Und dabei sei es nicht geblieben. Bei den Pflanzen und schon größeren Mengen zum Trocknen aufgehängten Stängeln seien auch zwei Maschinenpistolen, mehrere Hundert Schuss Munition und andere Waffen gelegen.

Drei Indoor-Anlagen

mit 192 Hanfpflanzen

Die Ermittlungen weiteten sich schnell aus, denn zwei der Beschuldigten hatten noch Wohnsitze in Karlsruhe, und ein Beschuldigter wohnte zwischenzeitlich in Ulm. Bei der Durchsuchung zweier Wohnungen in Karlsruhe wurden Waffen, Munition und eine zweite große Indooranlage mit 84 Hanfpflanzen sichergestellt. Der dann in Ulm festgenommene Beschuldigte, der zeitweise die Indooranlage in Baden-Baden mit betreut hatte, gab laut Staatsanwaltschaft einen Hinweis auf einen vierten Beschuldigten in Karlsruhe, bei dem die Durchsuchung eine dritte Indooranlage mit 36 Marihuanapflanzen und weitere Waffen zutage förderte. Auch dieser vierte Beschuldigte legte ein Geständnis ab. Sichergestellt wurden letztlich unter anderem mehr als 1,6 Kilo Marihuana, Kokain, Streckmittel und zahlreiche Waffen.

Gegenstand der nun erhobenen Anklage zur Großen Strafkammer des Landgerichts Baden-Baden sind laut Mitteilung der Ermittler neun Verbrechen des bandenmäßigen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, Besitz von automatischen Schusswaffen und von anderen verbotenen Waffen, Besitz von Munition und Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Einer der vier Beschuldigten ist auf der Flucht, einer der jetzt angeklagten Männer befindet sich noch in Untersuchungshaft und zwei der Angeklagten wurden gegen Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt. Drei der Beschuldigten sind bereits massiv vorbestraft und haben jeweils schon mehrere Jahre Haft verbüßt.