Schildkröten und Gorillas in der Sportschule

Baden-Baden - "Mädels, das ist hier kein Schlafwettbewerb - Ihr Schildkröten", hallt es laut durch die Halle 2 der Steinbacher Sportschule. Die klare Ansage kam von keinem geringeren als vom 340-maligen Handball-Nationalspieler Klaus-Dieter Petersen - und war nicht ganz ernst gemeint. Immerhin mussten die Mädels der Sinzheimer Lothar-von-Kübel-Grundschule gerade als Schildkröten getarnt den jungen Männern der Deutschen Junioren-Nationalmannschaft im Handball entkommen.

Anlass für das außergewöhnliche Spektakel in Steinbach ist der mehrtägige Besuch des deutschen Handballnachwuchses und ein Versprechen, das Bundestrainer Erik Wudtke im vergangenen Spätjahr gegeben hatte. Im Gespräch mit Sportschulleiter Christian Rheinschmidt und dessen Frau Vicki beim Jubiläum der Sportschule lud Wudtke zwei Schulkassen der Lothar-von-Kübel-Grundschule, an der Vicki Rheinschmidt Sportlehrerin ist, zu einer Trainingseinheit ein. "Die Anfrage lautete eigentlich, ob die Kinder beim Training der Junioren-Nationalmannschaft zusehen dürfen. Doch Erik Wudtke machte daraus sofort eine Einheit zum Mitmachen", erinnert sich das Ehepaar Rheinschmidt. Rektorin Sabine Pföhler war von dieser Idee sofort begeistert.

So machten sich am Mittwoch 40 Schülerinnen und Schüler (die Mädchen waren dabei in der Überzahl) der Klassen 4a und 4b, inklusive Rektorin und Sportlehrerin, auf den Weg in die Sportschule. Und wer da noch dachte, es würde einen gemütlichen Vormittag geben, der sah sich schnell getäuscht. Nach einer kurzen Begrüßung der gespannten Grundschüler durch Schulleiter Rheinschmidt und Bundestrainer Wudtke ging es nach dem Gruppenfoto schnell zur Sache.

Schon beim Aufwärmprogramm stand der Spaß an der Bewegung im Vordergrund. Wudtke und Petersen waren sich dabei nicht zu schade - das Überziehleibchen schwingend in der Hand - den Kindern durch die Halle hinterherzujagen - und sie machten das aus Überzeugung und mit Freude, was ihnen deutlich anzusehen war. "Mir liegt diese Sportart sehr am Herzen und ich möchte, dass wir Präsenz und Engagement zeigen, um den Nachwuchs zu begeistern", sagte Wudtke.

Das gelang den beiden. Gemeinsam mit den Betreuern und den Junioren-Nationalspielern hinterließen sie ein abwechslungsreiches Bild des Handballsports. Dazu trug nicht nur der Parcours bei, den Petersen für die Grundschüler aufgebaut hatte. "Wir befinden uns jetzt im Dschungel. Die Jungs da vorne sind die Gorillas, die versuchen, Euch von der Brücke zu schubsen oder auszukitzeln", so die Erklärung, die prompt ein "Oh nein, ich bin aber doch so kitzlig", erntete. "Im Anschluss daran müsst Ihr auf allen Vieren das Schildkrötenfeld durchlaufen und dürft dabei nicht von den Gorillas geschnappt werden", lautete Teil zwei der Übung.

"Wenn wir diese Aufgaben spielerisch, untermalt mit einer Geschichte, angehen, haben die Kinder Spaß und merken gar nicht, dass sie gleichzeitig Athletik trainieren", erklärte der erfahrene Co-Trainer.

Nach 90 intensiven und abwechslungsreichen Minuten endete für die Sinzheimer Grundschüler der Vormittag im Kreise der Junioren-Handballer - kaputt aber glücklich und vor allen Dingen begeistert vom Handballsport.