Palliative Versorgung verbessern Von Ulrich Philipp Baden-Baden - Die Initiative "Palliativkultur in stationären Pflegeeinrichtungen" (kurz "PaKusPE") in Mittelbaden führt am 26. Januar einen Workshop für die Mitarbeiter der 34 Pflegeheime im Stadtkreis Baden-Baden und des Landkreises Rastatt durch. Dabei wird es um die medikamentöse und die nichtmedikamentöse Symptomkontrolle in der Palliativmedizin gehen. Referenten sind der Arzt Patrick Fischer und die Palliativfachkraft Manuela Huck. "50 Teilnehmer wären ideal", erklärte Fischer im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt. Der Facharzt für Innere Medizin hat "PaKusPE" im Jahr 2013 gemeinsam mit dem Arzt Frank Peters-Klimm, den Palliativfachkräften Susanne Fietz und Manuela Huck sowie der Psychologin Katja Krug gegründet. Hintergrund war, dass immer mehr sterbende Menschen in Pflegeeinrichtungen zu versorgen sind. Deren Mitarbeiter werden daher zunehmend mit dem Thema Palliativversorgung konfrontiert, einer zusätzlichen Aufgabe für das sowieso schon stark belastete Pflegepersonal. Das Erkennen einer palliativen Situation zu lernen, ist ein Ziel der Workshops, das Fischer und seine Mitstreiter vermitteln wollen. Bei der Palliativmedizin stehen die Lebensqualität des Patienten, sein subjektives Wohlbefinden und seine Wünsche im Vordergrund der Behandlung. Es geht nicht in erster Linie darum, einen Heilungserfolg zu erzielen, der in manchen Fällen - wenn überhaupt - nur auf einem sehr leidvollen Weg erreicht werden kann. "Stellen Sie sich vor, ein Heimbewohner gerät mitten in der Nacht in Atemnot", erklärt Fischer, "was soll die Pflegekraft in einem solchen Fall tun? Soll sie einen Arzt hinzuziehen oder kann sie beispielsweise das lindernde, aber nur unter Auflagen einsetzbare, Morphium verabreichen, das normalerweise nur in Hospizen vorrätig gehalten werden darf?" Notfallbogen entwickelt Für Fälle wie diesen wurde im "PaKusPE"-Pilotprojekt zwischen 2014 und 2016 ein Notfallbogen entwickelt, in dem der Hausarzt auflistet, mit welchen Krankheitsentwicklungen gerechnet werden muss und mit welchen Medikamenten darauf reagiert werden soll. Fischer hatte damals darauf hingearbeitet, dass auch ein Vorrat an Morphium angelegt werden kann, was inzwischen personenbezogen auch möglich ist. Als weitere Ergebnisse des Projektes wird in den Pflegeeinrichtungen heute ermittelt, welcher Weiter- oder Fortbildungsbedarf unter den Mitarbeitern besteht, und es wird erprobt, wie die entwickelten Maßnahmen in den Heimen konkret umgesetzt werden können. So legen beispielsweise einige Einrichtungen Wert darauf, dass alle oder die meisten Pflegekräfte ausgebildet werden, andere wollen bewusst nur einen Ansprechpartner für ihre Bewohner und die Hausärzte. In diesem Jahr wird "PaKusPE" voraussichtlich vier Workshops anbieten, die Teilnahme ist kostenlos. Tagungsort ist das Theresienheim in Lichtental.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Neue Helfer bei Pallium Bühl (red) - Der Verein Pallium erhält weiteren ehrenamtlichen Zuwachs: Zehn Teilnehmer haben den Qualifizierungskurs absolviert und verstärken das Team der rund 60 ehrenamtlichen Palliativbegleiter. Vorsitzender Guido Kohler beglückwünschte sie (Foto: Pallium). » Weitersagen (red) - Der Verein Pallium erhält weiteren ehrenamtlichen Zuwachs: Zehn Teilnehmer haben den Qualifizierungskurs absolviert und verstärken das Team der rund 60 ehrenamtlichen Palliativbegleiter. Vorsitzender Guido Kohler beglückwünschte sie (Foto: Pallium). » - Mehr