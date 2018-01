Wohin mit den parkenden Autos in der Weststadt?

Baden-Baden - Die Thematik brennt den Anwohnern förmlich unter den Nägeln. Das war am Donnerstagabend deutlich zu spüren, als sich 25Betroffene der Parkplatznot in der Weststadt zu einem Treffen in Sylvias Kartoffelstube trafen. Das Nebenzimmer war somit gut gefüllt und zu diskutieren gab es reichlich.

Die Problematik ist bekannt: Die Bewohner der Weststadt finden kaum Parkplätze. Teilweise müssen sie ihr Fahrzeug mehrere Hundert Meter vom Haus oder der Wohnung entfernt abstellen. Den Grund dafür hat man bereits ausgemacht: die Arbeitnehmer der umliegenden Unternehmen, die mit dem Auto ihren Arbeitsplatz ansteuern. Gerne wird in diesem Zusammenhang die Firma Arvato genannt, die in der Weststadt der größte Arbeitgeber ist. Mit Unbehagen sehen die Bürger auf die dort geplanten Erweiterungen mit zusätzlich rund 550Arbeitsplätzen und somit potenziellen "Parkplatzdieben". Doch nicht nur Arvato wurde am Donnerstag der Schwarze Peter zugeschoben. Auch die Mitarbeiter der Stadtklinik sorgen für Unmut. Zumindest die Anwohner der oberen Frankenstraße sind von diesem Arbeitgeber, sprich dessen dort parkenden Mitarbeitern, stark betroffen.

Die anwesenden Anwohner der Traubenstraße, Dreieichenstraße, Fürstenbergalle und der Rheinstraße machten ebenfalls Probleme mit parkenden Fahrzeugen geltend. Vertreter aus dem Gemeinderat wie Werner Schmoll (SPD) oder Rainer Lauerhaß und Margit Oser (FW) sagten ihre Unterstützung zu und legten ihre bisherigen Bemühungen und künftigen Pläne dar.

Aus der Mitte der Diskussionsrunde kamen derweil zahlreiche Vorschläge. Immer wieder war von einem Shuttle-Service die Rede, den die Firma Arvato einrichten könne. So könnten die Mitarbeiter zu bestimmten Zeiten am Parkhaus in der Cité, am Ooser Bahnhof oder vom ehemaligen Juvena-Parkplatz abgeholt und zur Arbeitsstelle gebracht werden. Diese genannten Parkmöglichkeiten sollten für die Nutzung durch die Angestellten des Unternehmens freigegeben werden.

Neben Aussagen wie "Arvato-Heuschrecken" gab es aber auch Verständnis für die Situation der Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz erreichen müssen. Es wurde auch deutlich, dass die betroffenen Bürger sehr genau beobachten, wer nach dem Abstellen seines Fahrzeuges welche Richtung einschlägt, und selbst auf Äußerlichkeiten wird geachtet: Der "Anzugmann", so wurde festgestellt, arbeite beispielsweise bei Arvato und nicht in der Stadtklinik.

Nach einer rund 75-minütigen, intensiven Diskussion verständigten sich die Weststadt-Bürger darauf, einen offenen Brief zu verfassen. Petra Malina-Neumann, Sarah Fricke und Jürgen Kohler werden sich für diesen verantwortlich zeigen. "Damit wollen wir für noch mehr Unterstützung werben", verdeutlicht Malina-Neumann. Auch die Stadtverwaltung soll Empfänger dieses Schreibens sein.

Die Forderung der Weststädter ist eindeutig: Sie wollen, dass in ihren Straßen Anwohnerparkplätze umgesetzt werden. Ein Gutachten, dessen Seriosität am Donnerstag angezweifelt wurde, ist diesbezüglich von der Stadtverwaltung bereits in Auftrag gegeben worden, da für das Anwohnerparken gewisse Voraussetzungen gegeben sein müssen. Ein Gespräch mit Bürgermeister Alexander Uhlig habe ergeben, dass ein Ergebnis nicht vor Mitte dieses Jahres zu erwarten sei.

Bis dahin wollen die Weststädter aber nicht untätig bleiben. Weitere Treffen sollen folgen und der Druck sowohl auf die großen Arbeitgeber als auch auf die Stadtverwaltung hochgehalten werden. Den Betroffenen steht jedenfalls noch ein langer Weg bevor.